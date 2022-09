L’allègement des prêts étudiants de Biden annulé pour 770 000 emprunteurs

Le changement de dernière minute de la Maison Blanche semble être conçu pour désamorcer les contestations judiciaires de plusieurs États

L’administration du président américain Joe Biden a modifié son programme d’allègement des prêts étudiants très médiatisé pour exclure environ 770 000 emprunteurs avec des prêts privés garantis par le gouvernement fédéral, a-t-elle annoncé jeudi.

La décision, révélée par e-mail, semble être conçue pour désamorcer les contestations judiciaires de plusieurs États et d’un cabinet d’avocats libertaire remettant en question si l’administration Biden peut utiliser l’argent public pour effacer la dette de prêt étudiant privé ou le faire sans l’approbation du Congrès.

Les étudiants qui ont obtenu leurs prêts dans le cadre du programme fédéral de prêts pour l’éducation familiale (FFEL), qui a pris fin en 2010, et du programme fédéral de prêts Perkins, qui a pris fin en 2017, ne seront plus éligibles à la remise de prêt. Dans les deux programmes, le gouvernement fédéral a agi en tant que garant des prêteurs privés qui ont fourni les prêts, ce qui signifie que les prêteurs privés et les agences de garantie impliqués ont qualité pour poursuivre en justice le préjudice financier qu’ils pourraient subir si ces prêts étaient annulés.

Lire la suite Biden annonce un programme controversé d’allégement de la dette des prêts étudiants

Une coalition d’États gouvernés par les républicains a poursuivi jeudi l’administration Biden pour avoir prétendument outrepassé les limites du pouvoir exécutif, arguant que le plan d’annulation de la dette de l’administration est “pas adapté à distance pour faire face aux effets de la pandémie sur les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants», comme l’exige la loi de 2003 que le gouvernement a utilisée pour justifier légalement cette décision sans précédent. Biden, ont déclaré les plaignants, invoque toujours Covid-19 – et prolonge «l’urgence sanitaire» déclarée en 2020 – pour justifier l’annulation radicale de la dette même s’il a déclaré plus tôt ce mois-ci que la pandémie était terminée.

“Le ministère de l’Éducation est tenu, en vertu de la loi, de percevoir le solde dû sur les prêts. Et le président Biden n’a pas le pouvoir d’annuler cela», a déclaré le procureur général de l’Arkansas, Leslie Rutledge, à la tête d’un groupe de six États qui comprend également l’Iowa, le Kansas, le Missouri, le Nebraska et la Caroline du Sud, à l’Associated Press dans une interview jeudi.

L’initiative très attendue d’annulation des prêts étudiants de Biden a été dévoilée en août, promettant jusqu’à 20 000 dollars d’annulation de dette pour les Américains gagnant moins de 125 000 dollars par an. Le plan a été critiqué des deux côtés, les démocrates progressistes affirmant qu’il n’annule pas suffisamment de dettes, tandis que les républicains insistent sur le fait que le contribuable ne devrait pas être responsable du non-remboursement de ses obligations financières par quelqu’un d’autre. Quelque 44,5 millions d’Américains ont une dette de prêt étudiant, selon la Chambre de commerce; seulement 3% d’entre eux devraient être affectés par l’annonce de jeudi.