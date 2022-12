L’allégement de la dette étudiante va à la Cour suprême – lorsque les paiements pourront reprendre

La Cour suprême a refusé jeudi de donner son feu vert au vaste plan d’annulation de la dette étudiante du président Joe Biden. Au lieu de cela, le tribunal a déclaré qu’il entendrait les arguments oraux complets des deux côtés de la question en février de manière accélérée.

Il rendra ensuite une décision finale, selon ses procédures officiellesprobablement en juin, à la fin de la législature en cours.

En novembre, l’administration Biden a émis une nouvelle prolongation de la pause de paiement des prêts étudiants fédéraux à la lumière des contestations judiciaires retardant l’annulation de la dette. La prolongation signifie que la pause se terminera provisoirement également en juin, à la fin du mois, en fonction du moment où les tribunaux prendront une décision finale sur le pardon.

“Les paiements reprendront 60 jours après que le ministère sera autorisé à mettre en œuvre le programme ou que le litige sera résolu”, a déclaré le ministère de l’Éducation dans un communiqué. communiqué de presse.

Si la décision de justice arrive avant le 30 juin, les paiements reprendront ce jour-là. Sinon, les emprunteurs auront encore 60 jours avant que les paiements ne reprennent, déplaçant la date limite à la fin du mois d’août.

Dans l’état actuel des choses, vous feriez mieux de vous préparer à reprendre les paiements en juillet ou de travailler avec votre agent de prêt pour organiser des aménagements en cas de difficultés financières.

La date d’échéance réelle de votre paiement dépendra de votre gestionnaire de prêt, qui vous informera par un relevé au plus tôt 21 jours avant l’échéance du paiement., selon le site Web de l’aide fédérale aux étudiants. L’ordonnance actuelle ne donne aucune marge de manœuvre supplémentaire au cas où la Cour suprême se prononcerait contre l’administration Biden.

L’administration n’a pas révélé de plan de secours si la Cour suprême n’autorise pas l’annulation de la dette.

