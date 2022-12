L’allégement de la dette étudiante fait face à une bataille difficile devant la Cour suprême, selon cet expert

La Cour suprême devrait se prononcer sur la décision du président Biden plan d’allégement de la dette étudiante en février. Alors que l’administration fait face à une intense bataille juridique, des millions d’emprunteurs se demandent quelle est la prochaine étape.

En août, la Maison Blanche a annoncé un plan qui annulerait 10 000 $ (ou 20 000 $ pour les bénéficiaires de la bourse Pell) en prêts étudiants fédéraux pour les personnes gagnant moins de 125 000 $ par an ou les couples mariés gagnant moins de 250 000 $ par an combinés. Comme presque 43 millions d’Américains ont une dette fédérale impayéele plan de Biden coûtera quelque 400 milliards de dollars sur 30 ans, selon le non partisan Bureau du budget du Congrès.

Depuis lors, il y a eu une vague de poursuites judiciaires, alors que les États dirigés par le GOP se sont précipités devant les tribunaux à travers le pays pour tenter d’empêcher le plan de prendre effet. Deux de ces poursuites ont fait leur chemin à la Cour suprême, qui a accepté de prendre les affaires, de les accélérer et d’entendre les plaidoiries fin février ou début mars. Il n’est pas clair si la Cour suprême entendra les affaires séparément ou les regroupera.

L’une de ces affaires a été déposée conjointement dans le Missouri par six États dirigés par le GOP (Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska et Caroline du Sud). L’autre poursuite a été déposée au Texas par deux étudiants emprunteurs. Dans les deux cas, les tribunaux inférieurs ont bloqué le plan. Le plan de Biden doit maintenant survivre à une décision de juges majoritairement conservateurs sur le tribunal pour pouvoir continuer.

Nous avons parlé à Jay Fleischman, un avocat spécialisé dans les prêts étudiants et fondateur de Loi judicieuse sur l’argent, pour en savoir plus sur les défis juridiques auxquels le plan d’allégement de la dette de Biden est confronté devant les tribunaux et l’impact d’une éventuelle annulation du plan. Nous avons également obtenu des réponses sur ce que les emprunteurs étudiants devraient faire en attendant une décision.

La Cour suprême invalidera-t-elle l’allégement de la dette étudiante?

Personne ne peut le dire avec certitude, mais l’administration Biden devra surmonter une foule d’arguments dans les deux cas qui contestent la légalité du programme, ce qui, selon Fleischman, sera ardu.

“Nous avons vu la Cour suprême se tromper en réduisant le pouvoir dont dispose le pouvoir exécutif dans ces circonstances”, a-t-il déclaré. “Je pense que l’administration peut avoir quelques problèmes.”

Le plan d’allégement de la dette de Biden a déjà été jugé inconstitutionnel par certains tribunaux inférieurs, et cela inquiète de nombreuses personnes que le même résultat puisse suivre à la Cour suprême, qui a une majorité conservatrice.

Parmi les arguments juridiques, les plaignants soutiennent que le ministère de l’Éducation n’a pas suivi la procédure appropriée lors de la création du plan. De plus, certains contestataires font valoir que la loi sur laquelle repose le plan – la Loi générale sur les solutions d’urgence pour la santé et la reprise économique (la loi sur les héros) – ne donne pas réellement au pouvoir exécutif le pouvoir d’annuler les prêts étudiants.

La loi sur les héros a été promulguée par le Congrès quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001 et a donné au secrétaire à l’Éducation le pouvoir de “renoncer ou de modifier toute disposition applicable aux programmes d’aide financière aux étudiants”, pour répondre aux conditions de guerre d’urgence, selon le loi.

La Cour suprême a déclaré que dans les affaires d’une grande importance économique et politique, l’exécutif a besoin d’une autorisation claire du Congrès pour exercer un pouvoir législatif – et il n’a pas cette autorisation dans ce cas, du moins c’est l’argument.

“C’est ce qu’on appelle la” doctrine des questions majeures “”, a déclaré Fleischman, ajoutant que la Cour suprême a commencé à utiliser davantage cette doctrine ces dernières années. “Que la décision de l’administration en vertu de la loi sur les héros soit ou non autorisée par la Constitution, c’est là que les questions épineuses entrent en jeu.”

Notamment, la doctrine a été utilisée pour annule le mandat du gouvernement fédéral en matière de vaccins contre la COVID-19 en 2021, ce qui aurait obligé les employeurs privés de 100 employés ou plus à demander une preuve de vaccination, a déclaré Fleischman. Il a également noté qu’il était utilisé pour annuler le moratoire national sur les expulsions temporaires du CDC.

Pourtant, il y a un problème majeur qui afflige les parties qui ont intenté ces poursuites : établir la capacité juridique. Pour engager une action en justice, une partie doit montrer qu’elle est suffisamment affectée par l’affaire en cause pour établir la qualité pour agir, selon Fleischman, et c’est une exigence constitutionnelle.

“La qualité pour agir est vraiment juste une question de savoir si vous avez ou non un intérêt direct dans l’issue de l’affaire, si vous allez en bénéficier ou être lésé d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Fleischman. Le tribunal du Missouri où ces six États dirigés par le GOP ont intenté une action en justice a déterminé qu’il n’y avait pas qualité pour agir et a rejeté l’affaire.

Pour que ceux qui s’opposent au plan de Biden l’emportent devant la Cour suprême, ils devront satisfaire à cette exigence constitutionnelle. Mais même si les deux affaires devant le tribunal sont rejetées pour défaut de qualité pour agir, d’autres poursuites pourraient encore survenir à l’avenir.

Bien que Fleischman ne puisse pas prédire comment les juges statueront sur ces deux affaires, il n’y a pas de route fraîchement pavée pour les deux parties.

Quel est l’impact de l’annulation de la remise de prêt étudiant ?

Le coût de l’enseignement supérieur n’a cessé d’augmenter au cours des deux dernières décennies, et les prêts étudiants fédéraux représentent la majorité de la dette d’études américaine. Emprunteurs de prêts étudiants fédéraux doit près de 38 000 $, en moyenne, et l’annulation de l’annulation des prêts étudiants nuira de manière disproportionnée aux emprunteurs noirs et à ceux qui ont été les plus touchés économiquement par la pandémie de COVID-19.

Selon le Initiative des données sur l’éducation.

Avec hausse des prix presser les consommateurs à l’épicerie, factures médicales laissant aux gens peu ou pas de marge de manœuvre dans leur budget, un récession imminente Et un augmentation des licenciements dans plusieurs secteurs, l’argent est définitivement plus serré qu’il y a à peine un an. Même une remise partielle des prêts étudiants aiderait à atténuer la douleur de la dette et des prix plus élevés.

“Je ne serais certainement pas surpris par une augmentation du nombre de défauts de paiement”, a déclaré Fleischman. “Même les personnes qui souhaitent rembourser leurs prêts selon les termes et conditions de remboursement peuvent avoir des problèmes importants à le faire.”

La Maison Blanche a-t-elle d’autres options si la Cour suprême annule le plan ?

Oui.

Principalement, puisque la loi sur les héros donne à l’exécutif le pouvoir de suspendre les remboursements des prêts étudiants pendant que nous sommes en état d’urgence nationale (dans lequel nous sommes depuis mars 2020), Biden pourrait prolonger indéfiniment la pause de paiement des prêts étudiants jusqu’à ce que le fin de son mandat.

Le ministère de l’Éducation pourrait également régler la dette de prêt étudiant fédéral jusqu’à 100 000 $ par emprunteur en vertu de loi existante – et ce chiffre pourrait aller encore plus haut si le procureur général des États-Unis prescrit une limite plus élevée, selon Fleischman. Le Ministère pourrait également suspendre temporairement ou indéfiniment les prêts aux personnes incapables de rembourser une partie importante de cette dette.

Si vous êtes un emprunteur, vous pouvez également avoir d’autres possibilités de pardonner, par le biais de plans de remboursement basés sur le revenu récemment remaniés ou de la remise des prêts de la fonction publique. Vous pouvez trouver plus de programmes sur le Site Web de l’aide fédérale aux étudiants.

Quand les remboursements des prêts étudiants reprendront-ils ?

Au plus tôt, les remboursements des prêts étudiants reprendront 60 jours après la résolution du litige, selon le ministère de l’éducation. Si la Cour suprême se prononce sur l’affaire en février, les paiements pourraient reprendre d’ici la fin avril.

Si le litige n’a pas été résolu d’ici le 30 juin 2023, les paiements devraient reprendre 60 jours après cela, le 29 août 2023. Si Biden intervient, cependant, les paiements pourraient rester en pause encore plus longtemps.

Que doivent faire les étudiants emprunteurs entre-temps ?

Les emprunteurs feraient mieux de se préparer à rembourser intégralement leur dette et d’agir comme si la dette ne serait pas annulée. Il est également sage de supposer que les paiements reprendront plus tôt que tard, a déclaré Fleischman.

“Si le pardon est accepté, les gens qui vont perdre 10 000 ou 20 000 dollars connaissent la fin de cette route”, a-t-il déclaré. “Cependant, si l’annulation ne se concrétise pas, quiconque n’a pas prévu cette éventualité se retrouvera dans une position vraiment difficile.”

Vous pouvez commencer à vous préparer au remboursement en mettant à jour vos coordonnées sur studentaid.gov, en vous inscrivant à des plans de remboursement axés sur le revenu pour vous aider à réduire le montant de votre paiement mensuel et en contactant votre agent de service des prêts si vous avez des questions sur votre solde.