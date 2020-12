Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, donne un point de presse sur la crise du coronavirus le 17 avril 2020 à Albany, New York. | Matthew Cavanaugh / Getty Images

Un candidat démocrate de New York a déclaré que Cuomo l’avait harcelée pendant des années.

« Oui, @NYGovCuomo m’a harcelé sexuellement pendant des années. Beaucoup l’ont vu et regardé.

C’est ce qu’a déclaré Lindsey Boylan, candidate à la présidence de l’arrondissement de Manhattan et ancien conseiller du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, dans un fil tweet dimanche matin.

Boylan, qui semble avoir travaillé pour le bureau du gouverneur de 2015 à 2018, a fourni quelques détails dans le fil et déclaré qu’elle n’a «aucun intérêt à parler aux journalistes» (Boylan n’a pas non plus répondu à la demande de commentaires de Vox). Mais elle a dit: «Je ne pourrais jamais prévoir à quoi m’attendre: serais-je grillé sur mon travail (qui était très bon) ou harcelé à propos de mon apparence. Ou serait-ce les deux dans la même conversation?

Le bureau du gouverneur a nié l’allégation. « Il n’y a tout simplement aucune vérité dans ces affirmations », a déclaré lundi Caitlin Girouard, l’attachée de presse du gouverneur, dans un courriel adressé à Vox.

Le rapport intervient à un moment d’examen minutieux pour Cuomo, alors qu’il gère l’augmentation des infections à coronavirus et le déploiement du vaccin dans son État. Le gouverneur a été parmi les personnages les plus visibles de la pandémie, gagnant une suite dévouée pour ses conférences de presse franches à un moment où le président niait la réalité, et écrivait même un livre à ce sujet intitulé Crise américaine. Il aurait également été considéré comme un possible procureur général dans l’administration du président élu Joe Biden.

Mais Boylan dit que ce serait une erreur, tweeter, « Il y a moins de choses plus effrayantes que de donner à cet homme, qui existe sans éthique, encore plus de contrôle. »

Son allégation pourrait compliquer son avenir politique. Cela soulève également de nouvelles questions sur l’environnement de travail au sein du gouvernement de l’État de New York, qui a vu plusieurs fonctionnaires accusés de harcèlement ou d’autres fautes ces dernières années.

Cuomo n’est pas le seul responsable de New York à faire l’objet de récentes allégations de harcèlement

Boylan, 36 ans, travaillait pour le bureau du gouverneur en tant que secrétaire adjoint du développement économique et conseiller spécial du gouverneur, selon LinkedIn. Depuis son départ, elle a critiqué publiquement le gouverneur et son bureau, selon le New York Times. En 2019, par exemple, elle remis en question le soutien du bureau aux parents qui travaillent. Elle a également décrit son expérience de travail là-bas comme «Au-delà du toxique» et « Infiniment décourageant. »

Et maintenant, Boylan a rendu public un rapport plus spécifique: que Cuomo l’a harcelée sexuellement pendant des années. Bien qu’elle ait fourni peu de détails, elle a décrit sa frustration face à l’expérience et l’inaction des autres. « Ne pas savoir à quoi s’attendre » était « la partie la plus bouleversante à part le fait de savoir que personne ne ferait une putain de chose même quand ils la voyaient », a tweeté Boylan.

«Et je * sais * que je ne suis pas la seule femme», a-t-elle ajouté.

Aucune autre femme ne semble avoir encore fait état d’allégations publiques de harcèlement par Cuomo. Mais d’autres fonctionnaires et employés de l’État de New York ont ​​fait l’objet de tels rapports ces dernières années. En 2017, par exemple, un ancien employé de l’État a rapporté que Sam Hoyt, qui avait récemment démissionné de son poste de haut fonctionnaire de l’État, l’avait harcelée et agressée sexuellement (Hoyt a nié les allégations mais a déclaré que les deux avaient une relation consensuelle) . Et en 2018, le procureur général de New York, Eric Schneiderman, a démissionné après que le New Yorker ait rapporté que quatre femmes l’avaient accusé de violence physique.

Cuomo s’est hérissé dans le passé lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement de l’État de New York avait un problème de harcèlement, comme le notent Dana Rubinstein et Jesse McKinley au Times. Interrogé par la journaliste Karen DeWitt sur le harcèlement au sein du gouvernement de l’État à la suite des allégations de Hoyt, le gouverneur a répondu: «Quand vous dites que c’est ‘le gouvernement de l’État’, vous rendez un mauvais service aux femmes, avec tout le respect que je vous dois. une femme. »

«Ce n’est pas le gouvernement, c’est la société», a-t-il ajouté. «Ce n’est pas qu’une seule personne dans un même domaine.»

L’allégation pourrait compliquer l’avenir politique de Cuomo

Maintenant, les allégations sur le gouvernement de New York vont droit au sommet. Et cela arrive à un moment où la carrière politique de Cuomo est à la croisée des chemins.

L’État de New York n’a pas de limite de mandat, et Cuomo a déclaré qu’il chercherait à être réélu en 2022. Mais il a également été discuté en tant que candidat à des fonctions supérieures (même s’il a fini par refuser une candidature à la présidence en 2020). C’est d’autant plus vrai que sa gestion de la pandémie lui a valu des points avec les New-Yorkais et les Américains du pays.

Cuomo est devenu célèbre pour ses conférences de presse bourrues annonçant les tarifs et les restrictions de Covid-19, son père plaisante sur le fait de ne pas être «une dinde» en bafouant les règles de la pandémie de Thanksgiving et son goût étrange dans les affiches. Son livre sur la gestion de Covid-19 à New York a été critiqué par certains qui ont remis en question sa décision de le publier en octobre avec la pandémie très en cours, mais était également un best-seller du New York Times. Il a également gagné l’affection de certains libéraux en se battant avec le président Trump.

Compte tenu de tout cela, il n’est pas surprenant qu’il soit considéré pour un rôle dans l’administration Biden. Mais Cuomo est également confronté à une flambée hivernale de coronavirus à New York, qui pourrait forcer un arrêt à New York dans quelques semaines – et, potentiellement, remettre en question le succès de sa pandémie. Et maintenant, le gouverneur qui a signé une loi anti-harcèlement très médiatisée en 2018 fait lui-même face à une allégation de harcèlement.

Même si Cuomo nie l’allégation, il est sûr de forcer, à tout le moins, un examen supplémentaire de son passé et de la culture du gouvernement qu’il dirige.

«Je suis vraiment en colère d’être mis dans cette situation. Parce que je suis une femme, je peux travailler dur toute ma vie pour m’améliorer et aider les autres et encore être victime comme d’innombrables femmes au fil des générations », a tweeté Boylan. «Je déteste que certains hommes, comme @NYGovCuomo abuser de leur pouvoir.