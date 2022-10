L’allégation de “bombe sale” de la Russie est un autre stratagème pour semer la peur et effrayer le soutien à l’Ukraine – experts

La Russie a affirmé sans fondement que l’Ukraine se préparait à faire exploser une “bombe sale” sur son propre territoire.

Les meilleurs analystes et experts russes disent que c’est un stratagème pour effrayer le soutien occidental à Kyiv.

“[Putin] sait qu’il ne peut pas gagner sur le champ de bataille”, a déclaré à Insider un ancien officier de la CIA qui a servi en Russie.

L’affirmation infondée du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, selon laquelle l’Ukraine pourrait faire exploser une “bombe sale” et irradier son propre territoire est conçue pour semer la peur et la confusion, et fait partie d’un effort plus large pour persuader l’Occident d’abandonner son soutien à Kyiv et de faire pression pour la paix en tant que Russie. perd du terrain sur le champ de bataille, selon des analystes militaires et des experts russes.

Shoigu, qui a fait cette affirmation sans fondement lors d’appels avec ses homologues occidentaux, était probablement en lice pour “faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle fasse des concessions et intimider l’OTAN”, selon l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW).

Le ministre russe de la Défense tentait probablement de “ralentir ou suspendre l’aide militaire occidentale à l’Ukraine et éventuellement d’affaiblir l’alliance de l’OTAN”, a déclaré l’ISW.

Les gouvernements occidentaux ont rapidement rejeté l’affirmation de Choïgou et ont mis en garde Moscou contre son utilisation comme “prétexte d’escalade”. L’Ukraine a également demandé à l’agence nucléaire de l’ONU d’envoyer des experts pour inspecter ses installations nucléaires afin de prouver que les accusations de “bombe sale” de la Russie sont fausses. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré : « Si la Russie appelle et dit que l’Ukraine prépare quelque chose, cela signifie une chose : la Russie a déjà préparé tout cela.

Une soi-disant bombe sale, qui est un type de dispositif de dispersion radiologique, est une arme qui utilise des explosifs conventionnels pour répandre des matières radioactives. De telles armes sont loin d’être aussi dangereuses qu’une bombe nucléaire et il est peu probable qu’elles causent des pertes massives. Il n’y a pas non plus de cas documenté d’attentat à la bombe sale.

“Ils sont plus une arme psychologique. Lorsque vous essayez d’effrayer les gens, d’intimider les gens, vous utiliseriez une arme comme celle-ci”, a déclaré Scott Roecker, vice-président du programme de sécurité des matières nucléaires à The Nuclear Threat Initiative, a déclaré à l’Associated Press.

Mais il est peu probable que le Kremlin se prépare à un attentat à la bombe sale sous fausse bannière dans un avenir proche, selon l’évaluation de l’ISW, soulignant que les allégations de Choïgou suivaient un schéma en matière de désinformation russe. Depuis le lancement d’une invasion à grande échelle de l’Ukraine, la Russie a fait à plusieurs reprises des déclarations farfelues et discréditées selon lesquelles Kyiv et ses partenaires occidentaux se préparaient à des attaques sous fausse bannière ou à d’autres opérations impliquant des armes de destruction massive.

La Russie continue de faire face à des revers majeurs sur le champ de bataille dans une guerre qui a été désastreuse pour son armée. On estime que des dizaines de milliers de soldats russes ont été tués en Ukraine, dont les forces ont porté un coup dur au prestige dont jouissait autrefois l’armée russe.

Le président russe Vladimir Poutine a pris un certain nombre de mesures d’escalade ces dernières semaines, notamment une mobilisation militaire partielle et l’annexion illégale de territoires ukrainiens occupés que la Russie ne contrôle pas entièrement. Poutine a également déclaré la loi martiale dans ces régions occupées, alors même que les troupes russes perdent du terrain face à une contre-offensive ukrainienne. Le succès de l’Ukraine à repousser les envahisseurs russes peut être attribué, en partie, aux armes fournies par l’Occident.

“[Putin] sait qu’il ne peut pas gagner sur le champ de bataille et qu’il est en position de faiblesse”, a déclaré à Insider John Sipher, un ancien officier de la CIA qui a servi en Russie. Poutine essaie de gagner du temps et d’employer d’autres moyens pour influencer les dirigeants occidentaux, a déclaré Sipher. , ajoutant que l’on peut s’attendre à davantage de cyberattaques, de sabotages d’infrastructures, de menaces et de soutien aux groupes violents en Occident. peut encore causer des problèmes économiques et politiques.

Le dirigeant russe “utilise probablement Choïgou pour avertir l’Occident et espère que certains dirigeants occidentaux préféreront conclure un accord pour arrêter la guerre aux conditions de Poutine”, a déclaré Sipher.

Douglas London, professeur à la School of Foreign Service de l’Université de Georgetown et ancien officier des opérations de la CIA, a déclaré dans un tweet que le message “bombe sale” de la Russie n’était pas censé être “crédible”, mais un “avertissement d’escalade à l’ouest de Poutine. sérieux à utiliser armes nucléaires tactiques. ” Londres a déclaré qu’il était également conçu pour être une préparation ou une galvanisation “de l’audience interne de la Russie et une démonstration de force pour ce qui pourrait arriver”.