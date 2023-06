L’allée des tornades s’élargit, mettant des millions d’autres en danger

La menace des tornades augmente à mesure que les conditions météorologiques qui les créent deviennent de plus en plus fréquentes et généralisées en raison du réchauffement climatique, selon les experts. Cela signifie que de nombreuses régions qui voient rarement ces tempêtes sont maintenant sur leur chemin.

Les États-Unis ont connu six fois plus de tempêtes violentes d’un milliard de dollars au cours de la dernière décennie qu’au cours des deux décennies précédentes, selon Climat central. Ce sont les tempêtes qui produisent des tornades. Jusqu’à présent cette année, les tornades ont fait au moins 58 morts dans dix États, dépassant déjà la moyenne annuelle. Cela est dû en grande partie au fait que la saison commence plus tôt et que l’allée des tornades s’étend grâce à un climat plus chaud.

« Le nord-est du Texas, l’est de l’Oklahoma, la vallée de la rivière Arkansas, le centre-sud, ces régions devraient voir un quasi-doublement des tempêtes qui produisent des tornades », a déclaré Walker Scott Ashley, professeur de météorologie à la Northern Illinois University.

Les tornades ont besoin de quatre ingrédients pour se former, a expliqué Ashley : l’humidité, l’instabilité (qui fournit l’énergie nécessaire aux tempêtes), le cisaillement du vent et la portance. Les deux premiers devraient augmenter de manière significative dans un climat qui se réchauffe.

« Cela a beaucoup de sens. Si nous chauffons les océans, si nous chauffons le système atmosphérique terrestre, nous allons avoir plus d’humidité dans ce système, et cela conduit à plus d’humidité pour les tempêtes, mais aussi à une plus grande instabilité. » « , a déclaré Ashley.

Lorsqu’une puissante tornade F-4 a traversé Rolling Fork, Mississippi, en mars, les habitants n’étaient en grande partie pas préparés. La région n’avait pas connu de tornade depuis plus d’un demi-siècle.

« Nous n’avons pas eu beaucoup de tornades. La seule dont je me souvienne est celle de 1971, et la tornade a contourné Rolling Fork. Elle n’a pas vraiment frappé », a déclaré Eldridge Walker, le maire et natif de Rolling Fork, qui a une population d’un peu moins de 1 800 personnes.

Lorsque la tempête de mars a frappé, la ville n’avait qu’une seule sirène de tornade et certains habitants ont déclaré ne pas l’avoir entendue. Il est maintenant prévu d’en ajouter deux autres.

« Il est assez clair que des choses se passent, ce qui signifie qu’en tant que ville, en tant que communauté en tant que propriétaire, les gens doivent être sérieux, un peu plus sérieux pour se préparer », a déclaré Walker.

La différence entre les tornades traversant une allée de tornade typique, comme le Kansas, et traversant le Mississippi est une simple densité. Les États ont presque exactement les mêmes populations, mais le Mississippi fait environ la moitié de la taille du Kansas.

« Il y a plus de choses, plus de gens, plus de nous et plus de nos possessions dans le Mid-South », a déclaré Ashely. « Vous combinez cela avec une vulnérabilité socio-économique extrême, et cela se traduit par une augmentation des taux de pauvreté et du manque de logements et de logements pauvres, dans de nombreux cas, de qualité inférieure – la recette est désastreuse dans certaines de ces zones. »

La majorité des résidents de Rolling Fork n’avaient ni assurance habitation ni assurance locataire, selon Walker.

C’est précisément pourquoi l’élargissement de l’allée des tornades devient rapidement une nouvelle priorité pour les assureurs.

« Si nous continuons sur la tendance que nous suivons, cela signifie que ces pertes économiques vont se chiffrer en centaines de milliards de dollars au cours d’un trimestre civil », a déclaré John Dickson, président de l’assureur Aon Edge, une division de Aon . « Nous devons nous assurer que nous avons une infrastructure, nous avons un mécanisme de capital, que nous avons un mécanisme communautaire connecté pour pouvoir répondre à ces événements. »

Mais tout se passe, a déclaré Dickson, à un moment où les dollars des assurances diminuent.

« Ainsi, le capital d’assurance devient une denrée précieuse et finie, les prix augmentent, la couverture change, les options de couverture commencent à se resserrer et les franchises augmentent », a-t-il ajouté.

Le capital mondial des réassureurs a diminué de 17 %, soit 115 milliards de dollars, pour atteindre 560 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022, selon Eric Andersen, président d’Aon, lors d’un témoignage en mars 2023 devant la commission du budget du Sénat américain. En conséquence, les réassureurs augmentent les prix, limitent la couverture et quittent même certains marchés pour améliorer les rendements.

State Farm et Allstate ont cessé de souscrire une assurance habitation en Californie en raison du risque croissant d’incendies de forêt. Dans un communiqué de mai, State Farm a déclaré avoir pris cette décision « en raison d’augmentations historiques des coûts de construction dépassant l’inflation, d’une exposition aux catastrophes en croissance rapide et d’un marché de la réassurance difficile ».