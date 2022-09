Lalit Upadhyay espère que l’Inde remportera une médaille à la Coupe du monde de hockey FIH

Après une impressionnante deuxième place aux Jeux du Commonwealth, l’équipe indienne de hockey tient à laisser derrière elle la déception de la Coupe du monde FIH 2018 à Bhubaneswar, Odisha.

L’équipe indienne affrontera l’Angleterre, l’Espagne et le Pays de Galles dans le groupe D de la Coupe du monde de hockey FIH Odisha Bhubaneswar-Rourkela 2023.

“L’équipe indienne a la chance d’avoir une occasion en or de remettre les pendules à l’heure devant les supporters locaux”, a déclaré l’attaquant expérimenté Lalit Upadhyay.

A LIRE AUSSI : Regarder Roger Federer jouer est une émotion: “Fanboy” Somdev Devvarman se souvient de sa rencontre avec “GOAT”

“Malheureusement, nous avons concédé un but dans les dernières minutes du quart de finale de la précédente Coupe du monde à Bhubaneswar, mais depuis lors, l’équipe s’est améliorée à pas de géant, nous sommes considérés comme de sérieux prétendants au titre. Notre objectif est maintenant de profiter de la foule locale pour présenter une performance scintillante et, espérons-le, une médaille », a-t-il déclaré.

Lalit Upadhyay a fait ses débuts dans l’équipe nationale en 2014 et a accumulé 31 buts en 133 sélections. Avec Mandeep Singh, il dirige la ligne avant de l’équipe.

“Je suis très fier de porter le maillot indien chaque fois que j’entre sur le terrain, en gardant toujours à l’esprit que cela pourrait très bien être la dernière fois que je vis cela. Quand je suis arrivé, j’ai travaillé très dur pour faire ma place dans l’équipe et j’ai travaillé sur ma forme physique pour correspondre au niveau de l’équipe. Au cours des dernières années, j’ai acquis plus de constance dans mon jeu et je suis fier d’être considéré comme l’un des joueurs seniors de l’équipe et d’assumer les responsabilités supplémentaires qui en découlent », a déclaré Lalit lors de son parcours. loin.

Lorsqu’on lui a demandé comment il aidait les jeunes joueurs de l’équipe, il a déclaré: «Il est important de les aider à construire leur combinaison et à prendre des décisions avec l’équipe. Si nous comprenons cela, il sera plus facile de tromper les défenseurs adverses et nous obtiendrons le résultat souhaité. La seule façon de construire cette compréhension est de commencer à jouer en équipe, pour l’équipe et de ne pas prendre toute la pression pour marquer des buts par vous-même.

Avant leur campagne de Coupe du monde à domicile, ils affronteront l’Espagne et la Nouvelle-Zélande lors des matchs de la FIH Hockey Pro League qui se dérouleront à Odisha à partir du 28 octobre. La préparation de ces matchs bat son plein au SAI Bengaluru.

« Nous avons une dynamique positive des Jeux du Commonwealth et des Olympiques. La sensibilisation du grand public au hockey au cours des dernières années est une réelle motivation pour nous de donner le meilleur de nous-mêmes au camp et à la Coupe du monde.

“Nous avons travaillé sur des domaines qui, selon nous, nécessitent des améliorations dans nos sessions de formation, nos réunions et nos vidéos d’analyse dans le but de nous améliorer en équipe et individuellement afin que nous contribuions de notre mieux à l’équipe et que nous performions bien. Avec l’aide de nos supporters, nous voulons nous débarrasser de la sécheresse de la Coupe du monde », a-t-il conclu.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici