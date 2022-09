Lalit Modi supprime Sushmita Sen de sa bio Instagram; Est-ce que la proximité de la star d’Aarya avec son ex beau Rohman Shawl le dérange ?

Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur la relation entre Sushmita Sen et Lalit Modi depuis que cette dernière a annoncé sa romance avec l’ancienne Miss Univers sur les réseaux sociaux. Il avait appelé Sushmita sa meilleure moitié. Et encore une fois, l’ancien fondateur d’IPL a haussé les sourcils après avoir retiré Sushmita de sa biographie Instagram et redevenu le fondateur d’IPL.

Juste après avoir partagé quelques photos adorées avec Sushmita sur les réseaux sociaux, Lalit avait changé sa photo d’affichage Instagram et sa biographie pour “enfin commencer une nouvelle vie avec mon partenaire dans le crime. Mon amour @ sushmitasen47.” Les gens s’étaient même moqués de lui pour se comporter comme un adolescent sur sa biographie. Il a maintenant tout supprimé et changé sa biographie en “Founder @ iplt20 INDIAN PREMIER LEAGUE – Moon”.

Ses actions ont maintenant amené les fans à se demander si Lalit était dérangée par la proximité de Sushmita avec son ex petit ami Rohman Shawl. Récemment, Sushmita et Rohman ont été aperçus ensemble alors qu’ils magasinaient pour l’anniversaire de sa fille cadette. Plus tard, la fille aînée de Sushmita, Renee, a également partagé une photo avec Rohman sur son Instagram. Il est à noter que Rohman a engendré les filles de Sushmita alors qu’elles sortaient ensemble et partage un grand lien avec elles.

Alors que les fans continuent de spéculer s’il y a des problèmes entre Sushmita et Lalit, le message sur l’annonce de sa relation peut toujours être vu sur son profil Instagram. Il reste à voir si Lalit se présenterait pour dissiper les spéculations sur sa relation avec la star d’Aarya.

Sushmita et Lalit avaient tous deux fouillé les gens qui avaient scruté leur relation. Beaucoup de gens ont qualifié Sushmita de chercheuse d’or pour avoir fréquenté Lalit après avoir rompu avec sa relation passée. Rohman leur avait également souhaité du bonheur ensemble et avait demandé aux gens de se donner la priorité à leurs relations pour être heureux dans la vie.