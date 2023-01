Lalit Modi On "Oxygène externe 24h/24 et 7j/7" Soutenez Post Covid. Harbhajan réagit

Dans une publication Instagram, l’ancien président de la Premier League indienne (IPL), Lalit Modi, a révélé qu’il était sous “oxygène externe 24h/24 et 7j/7” après avoir été infecté par Covid. Il a été admis dans un hôpital et a également souffert “de la grippe et d’une pneumonie profonde”. “Après 3 semaines de confinement avec un double Covid en 2 semaines accompagné de grippe et de pneumonie profonde – et post essayant plusieurs fois de partir”, a écrit Modi dans un post instagram.

“J’ai finalement atterri par ambulance aérienne accompagné de deux médecins et d’un fils superstar super efficace qui a tant fait pour moi à Londres. Le vol s’est bien passé. Malheureusement, toujours sous oxygène externe 24h/24 et 7j/7. Merci à tous chez @vistajet d’avoir fait l’appoint mile. Je suis extrêmement reconnaissant à tous. Amour à tous. Gros câlin.

L’ancien joueur de cricket indien Harbhajan Singh a réagi au message avec un commentaire “Get Well Soon”.

Modi a quitté l’Inde en 2010 au milieu d’allégations d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et de propriété par procuration et est basé à Londres depuis quelques années. La BCCI l’a suspendu en 2010 à la suite d’allégations d’irrégularités financières, puis en 2013, Modi a été banni à vie par l’instance dirigeante du cricket. Modi a souvent été crédité d’être l’idée derrière l’IPL riche en liquidités.

Plus tôt, dans une interview à NDTV, Modi a déclaré que l’IPL est la preuve de la récession devenue réalité. “Le nombre de téléspectateurs est maintenant probablement le plus élevé au monde en termes de nombre de personnes qui regardent et de globes oculaires attirés par le jeu. J’ai toujours soutenu, et tout le monde s’est moqué de moi, que l’IPL est à l’épreuve de la récession. être vrai que c”est la preuve de la récession en ce qui concerne l”Inde. Nous avons des bases de fans de plus en plus nouvelles qui se joignent. Mais nous devons être prudents à l”avenir. Parce que le groupe d”âge plus jeune est principalement sur le numérique, c”est pourquoi le numérique les droits ont énormément augmenté en prix, mais leur expérience n’a pas été aussi bonne en Inde aujourd’hui en ce qui concerne le visionnage sur une plate-forme particulière “, a déclaré Modi à NDTV.