Lalit Modi marque par erreur le compte parodique de Sushmita Sen, Twitter l’appelle “trop ​​excité”

L’homme d’affaires fugitif et fondateur des publications sociales d’IPL Lalit Modi déclarant qu’il sortait avec l’acteur Sushmita Sen a provoqué un buzz sur les réseaux sociaux hier, et les gens sur Twitter ont prouvé qu’ils étaient pleinement investis dans les développements. Les gens ont tout déterré, des vieux tweets aux hashtags relatifs à Sen que l’homme d’affaires suivait. Plus tôt, ils ont trouvé l’ancien tweet “répondez à mon SMS” de Lalit Modi et en ont fait des mèmes. Maintenant, il s’avère que dans son tweet d’annonce, Modi a également tagué un compte parodique de Sen au lieu de son vrai.

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement signalé l’erreur. Modi a précisé plus tard que les deux “sortaient juste” et que le mariage “aurait lieu un jour”.

Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #Maldives # la sardaigne avec les familles – sans parler de mes #meilleur cherche partenaire @sushmitasen47 – un nouveau départ une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune. . Amour ne veut pas encore dire mariage. MAIS UNE QUE C’est sûr pic.twitter.com/WL8Hab3P6V – Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 14 juillet 2022

खुशी का ठिकाना नहीं है — Agniver Abbas (@mirchagaalib) 15 juillet 2022

Maintenant, ce même compte compte 1900 abonnés — CK (@I_Am_CK_) 16 juillet 2022

Vous avez tagué un compte parodique pic.twitter.com/xuFP8CpqUK – Ashwat nandagawali (@ashwatnandagaw1) 15 juillet 2022

Il se comporte comme un collégien qui a eu une relation pour la première fois et ne peut pas retenir l’excitation et veut dire à chaque personne qu’il rencontre qu’il a une petite amie. Mais soyons heureux pour eux, c’est leur vie. – Les temps fous (@ kj_916) 15 juillet 2022

Au milieu du brouhaha, Sen négocie son silence après l’annonce de Modi. La star d’Aarya s’est rendue sur son Instagram pour publier une photo avec ses filles et a écrit : « Je suis dans un endroit heureux !!! Assez de clarifications données… maintenant retour à la vie et au travail !! ❤️ Merci de toujours partager mon bonheur… et pour ceux qui ne le font pas… c’est #NOYB Quoi qu’il en soit !!! Je vous aime!!! #duggadugga #yourstruly [sic]”

Plus tôt, le père de Sen, son ex-petit ami Rohman Shawl et le fils de Lalit Modi, Ruchir, ont réagi après que l’homme d’affaires a déclaré que lui et l’acteur étaient en couple. Alors que le père de Suushmita a déclaré qu’il n’en savait rien, Ruchir s’est abstenu de commenter la vie personnelle de son père. L’ex Rohman Shawl a dit : « Soyons heureux pour eux na. L’amour est beau. Tout ce que je sais, c’est que si elle a choisi quelqu’un, il en vaut la peine !

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.