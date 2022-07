Lalit Modi est-elle la raison de la rupture de Sushmita Sen et Rohman Shawl ? Voici ce que nous savons

Sushmita Sen a subi de nombreux déchirements tout au long de sa vie, le dernier en date étant son ancien modèle relationnel Rohman Shawl. Après avoir mis fin à sa relation avec Châle Rohman bien qu’à l’amiable, Sushmita Sen a parlé de se concentrer sur elle-même et sa famille. Donc, il semblait tout à fait possible que l’ex-Miss Univers n’était pas d’humeur à entrer dans une autre relation, du moins de sitôt. Eh bien, toutes ces possibilités peuvent maintenant être lancées car son nouveau copain a été révélé. Préparez-vous à nous révéler le nom c’est Lalit Modisurtout connu pour être l’idée derrière le IPL avant d’être expédié sans ménagement.

Lalit Modi dit au monde qu’il sort avec Sushmita Sen

Après avoir rompu avec Rohman Shawl, il semblait que Sushmita Sen n’était pas d’humeur pour une autre relation, mais tout cela a changé lorsque le créateur d’IPL, Lalit Modi, a annoncé qu’il était le nouvel amour de la vie de l’actrice d’Aarya. S’adressant à son compte Twitter officiel, Lalit Modi a partagé un tas de photos de vacances de rêve et a écrit: “Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #Maldives # Sardaigne avec les familles – sans parler de ma #betterhalf @sushmitasen47 – un nouveau départ un une nouvelle vie enfin. Sur la lune. Découvrez son tweet ci-dessous :

Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #Maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de mon #meilleurmoitié @sushmitasen47 – un nouveau départ une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune. ?????????? pic.twitter.com/Vvks5afTfz Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 14 juillet 2022

Lalit Modi est-elle derrière la rupture de Sushmita Sen et Rohman Shawl ?

Immédiatement après l’annonce de la nouvelle susmentionnée, de vieux tweets où Lalit Modi et Sushmita Sen correspondaient depuis 2013 ont commencé à faire le tour, laissant croire à beaucoup qu’il était la raison de sa rupture avec Rohman Shawl et qu’ils ont commencé à voir l’autre alors qu’elle était déjà en couple avec Rohman. Cependant, un rapport dans ETimes rejette cela, déclarant que la relation de Lalit et Sushmita est un développement récent et qu’ils ne se sont pas fréquentés jusqu’à ce que Sush et Rohman aient rompu.