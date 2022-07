Lalit Modi à Rohman Shawl: Un regard sur les relations passées de Sushmita Sen et combien de temps elles ont duré

Lalit Modi à Rohman Châle : Bollywood Diva Sushmita Sen est sans aucun doute l’un des acteurs les plus élégants de l’industrie. L’actrice a remporté le titre de Miss Univers en 1994 et plus tard, elle a fait une belle carrière. Sushmita a travaillé dans de nombreux films de Bollywood tels que Main Hoon Na, Biwi No 1 et Aankhen. Sushmita Sen est mère de deux belles filles Renee et Alisah et elle partage souvent des photos et vidéos avec elles sur son compte Instagram. Sushmita sort maintenant avec le magnat des affaires Lalit Modi, mais avant, l’actrice était en couple avec le mannequin Rohman Shawl depuis très longtemps. Bien que l’année dernière, en décembre, elle se soit séparée car leur relation n’a pas très bien fonctionné. Sushmita a également eu de nombreuses relations dans son passé et aujourd’hui, nous vous ferons part de ses relations passées. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Écrit par Devisha Keshri