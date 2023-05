L’alimentation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine rétablie après une brève panne

L’opérateur du réseau national ukrainien Ukrenergo a déclaré lundi que l’alimentation externe avait été rétablie dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia après une brève panne à la suite d’un incendie signalé dans une installation électrique de la ville de Zaporizhzhia.

« Ukrenergo a restauré la ligne de transport d’électricité qui alimente la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. La centrale passe à l’alimentation électrique à partir du système électrique ukrainien », a indiqué la société dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, la centrale électrique occupée par la Russie dans le sud de l’Ukraine a été coupée de son alimentation électrique externe et a dû compter sur des générateurs de secours pour refroidir le combustible nucléaire et éviter une catastrophe.

Chaque partie a blâmé l’autre pour la panne de courant. Un responsable local installé en Russie a déclaré que l’Ukraine avait déconnecté une ligne électrique et la société ukrainienne d’énergie nucléaire Energoatom a déclaré que la panne avait été causée par des bombardements russes.

Confirmant l’arrêt, le chef de l’organisme de surveillance de l’énergie nucléaire des Nations Unies a déclaré que « la situation de sûreté nucléaire à la centrale (est) extrêmement vulnérable ».

« Nous devons accepter de protéger (la) centrale maintenant ; cette situation ne peut pas continuer », a écrit Rafael Grossi, directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), sur Twitter.

#Ukraine de #ZNPP ce matin a perdu toute électricité externe pour la 7e fois pendant le conflit, l’obligeant à compter sur des générateurs diesel d’urgence pour l’alimentation ; situation de sûreté nucléaire de la centrale extrêmement vulnérable. Nous devons accepter de protéger la plante maintenant; cette situation ne peut pas durer. —@rafaelmgrossi

Même si les six réacteurs sont arrêtés à la centrale, ils ont toujours besoin d’un approvisionnement constant en électricité pour refroidir le combustible nucléaire à l’intérieur et éviter une éventuelle fusion.

Energoatom a déclaré que les générateurs diesel de secours avaient suffisamment de carburant pour environ 10 jours.

« Le compte à rebours a commencé », a-t-il déclaré dans un communiqué publié en ligne.

La centrale, située dans une zone du sud de l’Ukraine occupée par la Russie, près des lignes de front le long du fleuve Dnipro, est la plus grande centrale nucléaire d’Europe et la région a été frappée à plusieurs reprises par des bombardements.

Energoatom a déclaré que c’était la septième fois que l’électricité était coupée dans la centrale depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022. À toutes les occasions précédentes, l’alimentation externe a été rétablie après le démarrage des générateurs de secours.

Avant l’invasion russe, la centrale fournissait environ un cinquième des besoins en électricité de l’Ukraine.

Le ministère ukrainien de l’Énergie a déclaré que près de 250 000 consommateurs avaient perdu de l’électricité dans la région de Zaporizhzhia à la suite de dommages aux équipements des sous-stations lors du dernier bombardement russe, mais que l’électricité avait déjà été rétablie pour la plupart d’entre eux.