Une étude publiée cette semaine par l’American Journal of Clinical Nutrition a révélé que la consommation de protéines, en particulier de protéines végétales, semblait réduire considérablement les risques de développer une maladie chronique chez les femmes en vieillissant.

La nourriture est vraiment un médicament, du moins selon de nouvelles recherches.

“La consommation de protéines à la quarantaine était liée à la promotion d’une bonne santé chez les personnes âgées”, a déclaré l’auteur de l’étude et scientifique Andres Ardisson Korat dans une déclaration.

« Nous avons également constaté que la source de protéines est importante. Obtenir la majorité de vos protéines à partir de sources végétales à la quarantaine, ainsi qu’une petite quantité de protéines animales, semble être propice à une bonne santé et à une bonne survie jusqu’à un âge avancé.

En analysant les données autodéclarées de plus de 48 000 femmes, les chercheurs de l’Université Tufts du Centre de recherche sur la nutrition humaine Jean Mayer USDA sur le vieillissement ont découvert que les participantes qui consommaient plus de protéines provenant de fruits, de légumes, de légumineuses et de haricots étaient moins susceptibles de développer des maladies comme le diabète, le cancer. , ou une maladie cardiaque.

Selon le rapport, les protéines végétales régnaient en maître sur les protéines laitières ou animales ; ceux qui consommaient plus de protéines végétales avaient un « mauvais » cholestérol (ou cholestérol LDL), une tension artérielle et une sensibilité à l’insuline plus faibles, tandis que les protéines animales étaient associées à des taux plus élevés.

L’étude à long terme a suivi des professionnelles en soins de santé de 1984 à 2016. Au début de l’étude, toutes les femmes étaient âgées de 38 à 59 ans et étaient considérées comme étant en bonne santé physique et mentale.

Ceux qui se concentraient sur la consommation de protéines végétales avaient 46 % plus de chances d’être en bonne santé jusqu’à leurs dernières années, ont découvert les chercheurs.

Les sources populaires de protéines végétales comprennent les lentilles, les haricots, les pois, les épinards et le brocoli.

Pendant ce temps, ceux qui consommaient plus de protéines animales, comme le bœuf, le poulet, le lait, le poisson/fruits de mer et le fromage, avaient cependant 6 % moins de chances de rester en bonne santé en vieillissant.

“Ceux qui consommaient de plus grandes quantités de protéines animales avaient tendance à souffrir davantage de maladies chroniques et ne parvenaient pas à obtenir l’amélioration de la fonction physique que nous associons normalement à la consommation de protéines”, a déclaré Korat.

Les participants à l’étude étaient majoritairement blancs, Korat affirmant que des recherches plus approfondies sur d’autres données démographiques raciales doivent être menées pour voir si les protéines végétales sont aussi efficaces pour toutes les femmes.

« Les données de l’étude ont tendance à être très homogènes en termes de composition démographique et socio-économique, il sera donc utile de poursuivre une étude sur des cohortes plus diversifiées. C’est un domaine qui est encore en évolution », a-t-il déclaré.

Cependant, étant donné les résultats étonnamment efficaces de cette recherche, il ne peut pas faire de mal d’ajouter des protéines végétales supplémentaires, comme une tasse de haricots ou des épinards supplémentaires, à votre alimentation quotidienne.

“L’apport en protéines alimentaires, en particulier en protéines végétales, au cours de la quarantaine joue un rôle important dans la promotion d’un vieillissement en bonne santé et dans le maintien d’un état de santé positif à un âge avancé”, a déclaré Korat.