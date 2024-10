L’alignement projeté des Maple Leafs de Toronto en route pour Bracebridge

Les deux rejoindront l’entraînement complet cette semaine selon l’entraîneur Craig Berube, qui amènera également les attaquants recrue Easton Cowan, Nikita Grebenkin et le défenseur Marshall Rifai et pourraient les affronter dans l’un des deux matchs hors-concours restants contre Detroit à la fin de la semaine. Les trois gardiens lundi étaient Joseph Woll, Anthony Stolarz et Matt Murray.

Déterminer les conséquences du plafond salarial est une grande partie de la composition finale de la liste avant la soirée d’ouverture le 9 octobre à Montréal. Les Leafs ont déjà dépassé la limite d’un million de dollars américains et ont encore besoin de Max Pacioretty et Steven Lorentz pour passer des contrats PTO au statut à part entière de la LNH, ainsi que pour prendre le risque de quiconque en dérogation et placer le défenseur Jani Hakanpaa en LTIR, bien qu’il soit nous sommes sur le point de revenir à une pratique complète.

Mais pour les prochains jours, place au golf, aux jeux de cartes et à d’autres activités hors glace.

« Nous avons fait cela presque chaque année où j’ai entraîné et emmené l’équipe », a déclaré Berube à propos de ses précédents arrêts à St. Louis et à Philadelphie. « C’est un moment idéal pour que ces gars-là se réunissent. C’est difficile au camp, il y a beaucoup de choses en mouvement (Berube et deux nouveaux entraîneurs adjoints ont des idées de système différentes de celles de Sheldon Keefe) et c’est agréable de réunir notre équipe, avec quelques gars supplémentaires, pour créer des liens un peu, passer du temps en tant qu’équipe ; entraîneurs, formateurs, direction.