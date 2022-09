L’alignement de l’USWNT pour l’Angleterre et l’Espagne met en vedette le retour de Crystal Dunn, l’absence d’Alex Morgan

Le retour de la défenseuse de Portland Thorns, Crystal Dunn, met en lumière la liste de 24 joueuses sélectionnées par le manager de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, pour les matches contre l’Angleterre et l’Espagne, bien qu’une blessure au genou ait empêché l’attaquant de San Diego Wave Alex Morgan de participer.

Les États-Unis affronteront les Lionnes le 7 octobre au stade de Wembley à Londres, suivi du match contre l’Espagne quatre jours plus tard au stade El Sadar de Pampelune. Andonovski nommera 23 joueurs à équiper pour chacun des matchs.

Une foule de plus de 80 000 personnes devrait assister au match contre l’Angleterre, qui serait le plus grand à avoir jamais vu les États-Unis en amical. Ce serait également le deuxième plus grand à avoir jamais regardé l’USWNT dans n’importe quel match derrière seulement les 90 185 fans qui ont rempli le Rose Bowl de Pasadena, en Californie, pour la finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 1999.

“Ce sont de gros tests pour notre équipe devant des foules qui nous applaudissent et après un long voyage, mais nos joueurs adorent les matchs comme ceux-ci”, a déclaré Andonovski.

“Le groupe que nous amenons en Europe comprend des joueurs qui ont beaucoup d’expérience contre les meilleures équipes européennes et d’autres qui n’en ont pas, donc ces matchs sont encore plus critiques pour notre croissance en tant qu’équipe. Toute notre équipe doit avoir une image claire de ce à quoi ressemblent ces matchs alors que nous continuons à nous préparer pour la Coupe du monde.”

L’appel de Dunn est sa première depuis la naissance de son fils en mai dernier, bien qu’elle ait participé à un camp d’entraînement en septembre dernier en tant que participante non inscrite. Elle a depuis disputé trois matches pour les Thorns, tous en tant que remplaçante.

La formation comprend également l’attaquante de 17 ans Alyssa Thompson, qui a joué pour les États-Unis lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2022 au cours de laquelle elle a obtenu un but et une passe décisive.

Le lycéen joue pour l’équipe masculine U-17 Total Futbol Academy dans MLS NEXT. Elle est la plus jeune joueuse à être appelée pour l’équipe nationale complète depuis que Sophia Smith, 16 ans, faisait partie d’une formation d’avril 2017 pour le camp d’entraînement avant les matchs contre la Russie au Texas.

La liste comprend également les piliers de l’USWNT Becky Sauerbrunn des Thorns, le milieu de terrain de l’Olympique Lyon Lindsey Horan, le milieu de terrain de l’OL Reign Rose Lavelle et l’attaquante de l’OL Reign Megan Rapinoe.

Le milieu de terrain de Racing Louisville, Savannah DeMelo, est l’autre joueur non plafonné de la liste.

Composition de l’USWNT pour les matchs amicaux d’octobre contre l’Angleterre et l’Espagne

Gardiens: Aubrey Kingsbury (Washington Spirit), Casey Murphy (North Carolina Courage), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Défenseurs: Alana Cook (OL Reign), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Emily Fox (Racing Louisville FC), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Sofia Huerta (OL Reign), Hailie Mace (Kansas City Current), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC)

Milieux de terrain: Sam Coffey (Portland Thorns FC), Savannah DeMelo (Racing Louisville FC), Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA), Taylor Kornieck (San Diego Wave FC), Rose Lavelle (OL Reign), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC ), Ashley Sanchez (Esprit de Washington), Andi Sullivan (Esprit de Washington)

Attaquants: Ashley Hatch (Washington Spirit), Mallory Pugh (Chicago Red Stars), Megan Rapinoe (OL Reign), Trinity Rodman (Washington Spirit), Sophia Smith (Portland Thorns FC), Alyssa Thompson (Total Futbol Academy)