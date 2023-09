LaLiga veut que Google supprime les applications de piratage sur les téléphones Android

LaLiga porte la lutte contre le piratage à la source et à Google. L’élite espagnole a récemment affirmé avoir effacé une grande partie des sites Web de piratage en Espagne. Javier Tebas, directeur général de la ligue, a déclaré que LaLiga avait supprimé 58 applications, ce qui avait conduit à plus d’un million de téléchargements illégaux de matchs en direct. Tebas a déclaré que lui et LaLiga avaient contacté Google pour cibler les applications déjà présentes sur les appareils Android afin qu’elles puissent elles aussi être, comme il l’a dit, « éliminées ».

Tebas a comparé la diffusion illégale de matchs de football à des images d’abus sur des enfants. Il affirme que si Google peut suivre les images d’abus d’enfants sur les téléphones et s’occuper de ces agresseurs, il peut faire de même pour le streaming illégal de sports.

LaLiga s’est exprimée dans le cadre de la lutte contre la piraterie lors des événements sportifs. Était également présent le Conseil supérieur du sport (CSD) espagnol. Cette organisation a cité des faits qui démontrent la gravité de la piraterie actuellement en Espagne. Selon le CSD, le piratage dans l’Union européenne a augmenté de plus de 3 % en 2022. Sans mentionner spécifiquement la Liga, les commentaires de Tebas démontrent que la ligue ressent les effets du streaming illégal.

Tebas a déclaré que 1,1 million de personnes en Espagne regardaient des sports illégalement. Il a identifié que 800 000 membres de ce groupe de piratage utilisent des appareils Android pour regarder la Liga. Un nombre bien inférieur de 300 000 personnes utilisent des appareils Apple. Les 58 applications éliminées par LaLiga fonctionnent contre cela, mais le succès de LaLiga dans la lutte contre le piratage reste flou.

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup et plus S’inscrire

Google peut-il aider LaLiga à résoudre les problèmes de piratage ?

Tebas a déclaré avoir contacté Google pour localiser les flux illégaux sur les téléphones mobiles.

« Nous discutons avec Google et d’autres plateformes afin qu’ils puissent être localisés sur ces téléphones mobiles », a déclaré Tebas. « Si cela peut être fait et c’est le cas, par exemple, pour des crimes tels que la pédopornographie, pour la propriété intellectuelle, qui est le vol, ils devraient être obligés de le faire aussi. »

Tebas veut s’occuper des personnes qui ont encore téléchargé des applications de piratage. Google peut les suivre, car il connaît les applications disponibles sur les appareils Android. Pourtant, il semble audacieux de lier le streaming sportif aux images de maltraitance d’enfants. Cependant, il est possible que la volonté de Tebas de traquer le piratage puisse conduire à davantage de soutien financier pour ce type de services.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil