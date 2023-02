LaLiga va enquêter sur de nouveaux abus racistes envers Vinicius

LaLiga a annoncé qu’elle ouvrirait une enquête sur les abus racistes subis par les supporters de l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior lors de la défaite choc du club 1-0 à Majorque dimanche.

Des supporters ont pu être entendus appeler le joueur brésilien de 22 ans une insulte raciale au stade Son Moix dans une vidéo publiée par la société de streaming DAZN sur les réseaux sociaux.

Vinicius a été victime d’insultes raciales de la part de supporters à au moins trois autres occasions – au Camp Nou contre Barcelone en novembre 2021, à l’Atletico Madrid en septembre 2022 et à Valladolid fin décembre 2022.

LaLiga a demandé aux fans de coopérer pour identifier les responsables.

“Compte tenu des événements survenus lors du match RCD Majorque-Real Madrid, au cours duquel une fois de plus des insultes racistes intolérables ont été observées contre le joueur du Real Madrid Vinicius Jr., LaLiga met tous les moyens techniques à sa disposition et travaille avec le club local pour le l’identification des responsables, dans le but de prendre les mesures légales appropriées”, a déclaré lundi LaLiga dans un communiqué.

Majorque n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais dans une interview à la radio, le manager de Majorque Javier Aguirre a condamné les insultes racistes envers Vinicius.

Aguirre a nié que ses joueurs aient ciblé Vinicius dans un match de mauvaise humeur au cours duquel l’attaquant a été victime d’une faute 10 fois – le plus enduré par un joueur de LaLiga en un seul match cette saison.

La police espagnole enquête également sur un possible crime de haine contre le Brésilien après qu’un mannequin portant son maillot n°20 ait été suspendu à un pont devant le centre d’entraînement du club avant le derby de Madrid il y a deux semaines.

Le mannequin a été accroché à côté d’une banderole aux couleurs rouges et blanches de l’Atletico sur laquelle on pouvait lire “Madrid déteste le Real” aux premières heures du 26 janvier, a indiqué la police.

Vinicius Junior a été victime de 10 fautes contre Majorque dimanche – le plus grand nombre de joueurs de la Liga cette saison. Cristian Trujillo/Images sportives de qualité/Getty Images

Les procureurs de Madrid ont décidé de ne pas porter plainte pour des chants racistes visant Vinicius en septembre après avoir conclu qu’ils avaient “duré quelques secondes” et n’avaient pas constitué un crime.

En décembre, Vinicius a accusé LaLiga de continuer à ne rien faire contre les supporters racistes lors des matchs, après que des vidéos sur les réseaux sociaux aient montré des cris d’insulte et des jets d’objets sur lui lors d’un match la veille à Valladolid.

Pelé, Neymar et d’autres personnalités brésiliennes de premier plan ont pris la défense de Vinicius en septembre après qu’un panéliste d’une émission de football espagnole ait critiqué l’attaquant.

Le panéliste a déclaré que Vinicius ne respectait pas les opposants avec ses célébrations, comparant son comportement à celui d’un singe – ce qui a immédiatement déclenché une réaction violente sur les réseaux sociaux.

Vinicius a alors publié une déclaration vidéo de deux minutes en réponse à ce qu’il a qualifié d’insulte “xénophobe et raciste”, disant qu’il “n’arrêtera pas de danser” et que “le bonheur d’un Brésilien noir qui réussit en Europe dérange” beaucoup personnes.

L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti et les coéquipiers de Vinicius ont exhorté la Liga à prendre des mesures pour protéger le Brésilien de ce qu’ils appellent “une chasse” des défenseurs rivaux.

Après avoir subi 79 fautes jusqu’à présent cette saison, Vinicius est le joueur le plus fautif des sept meilleures ligues européennes avec une marge significative, suivi de son compatriote Neymar au PSG avec 59 fautes.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.