LaLiga Tech devient Sportian pour accélérer sa mission de technologie sportive

LaLiga Tech a été fondée en 2021, et Globant l’a rejoint un an plus tard.

Accord IA récemment conclu avec Microsoft

LaLiga et Globant rebaptisent leur coentreprise LaLiga Tech en Sportian, dans l’espoir que le nouveau nom reflète mieux leur ambition de devenir un fournisseur majeur de technologies sportives et de services numériques pour l’industrie.

L’élite du football espagnol exploite depuis 2021 une filiale technologique dédiée, fournissant à d’autres ligues et fédérations les innovations qu’elle a développées en interne.

L’année dernière, elle a conclu une coentreprise avec Globant, dans l’espoir que le géant des services informatiques puisse accélérer le développement et la commercialisation de ces technologies.

Les clients de Sportian incluent la Liga Portugal, le MotoGP et Sky Mexico, tandis que Globant, basé à Buenos Aires, travaille également avec la Fifa et les Los Angeles Clippers de la National Basketball Association (NBA).

La coentreprise a placé les tendances émergentes, notamment l’intelligence artificielle (IA), le web 3.0 et le métaverse, au cœur de sa feuille de route technologique, et a réorganisé son portefeuille en trois suites principales de produits. Ceux-ci se concentreront sur l’expérience des fans, les performances sur le terrain et la transformation numérique des opérations back-end.

« L’engagement technologique que LaLiga a pris en 2013 dans la recherche des solutions dont notre industrie avait besoin, qui a jeté les bases de ce qu’est Sportian aujourd’hui, constitue désormais une proposition de valeur unique pour l’industrie du sport et du divertissement face aux défis actuels et futurs, » a déclaré le président de la Liga, Javier Tebas.

« La transition vers Sportian signifie un engagement fort en faveur de l’innovation, où la technologie la plus disruptive rencontre la passion du sport et du divertissement », a ajouté le directeur général de Sportian, Alejandro Scannapieco. « Avec Sportian, nous visons à redéfinir l’expérience des fans, à améliorer l’utilisation des données et à transformer l’essence même de l’industrie. »

Plus tôt cette année, Sportian a conclu un accord avec Microsoft qui lui permettra d’accéder au service OpenAI de Microsoft Azure, qui comprend des modèles avancés tels que OpenAI GPT-4, la gamme de services professionnels d’Azure et une infrastructure cloud optimisée pour l’IA.

Les premiers projets incluent des sous-titres multilingues en temps quasi réel pour améliorer l’accessibilité aux événements en direct pour les fans malentendants, ainsi que des traductions automatiques de contenus sportifs qui permettront aux organisations sportives de toutes tailles d’atteindre un public plus mondial.

LaLiga ajoutera également de nouvelles statistiques en temps réel à son application Mediacoach existante, tout en utilisant ChatGPT pour créer de nouveaux types de contenu pour les fans et les clubs dans le but de stimuler l’engagement des fans.

Pendant ce temps, la plate-forme de streaming multisports over-the-top (OTT) de LaLiga, LaLiga+, proposera désormais les chaînes Eurosport de Warner Bros Discovery (WBD) en supplément, en s’appuyant sur ses propres offres premium. WBD s’est efforcé d’étendre la disponibilité de son service sportif paneuropéen, qui est également proposé en complément sur Amazon Prime Video et DAZN sur certains marchés.