LaLiga a annoncé un accord de parrainage de maillots d’un an avec l’équipe du village gallois Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club, avec le logo « LL » de la ligue qui sera affiché sur les maillots domicile et extérieur du club pour 2023-24.

L’équipe – basée sur l’île d’Anglesey et connue sous le nom de CPD Llanfairpwll FC en abrégé – joue dans la première division de la North Wales Coast West League, au cinquième niveau du football gallois.

Les joueurs porteront les nouveaux maillots pour la première fois samedi alors qu’ils affronteront leurs rivaux locaux, le Holyhead Town FC.

Dans le cadre du partenariatle village a également reçu un nouveau panneau « Bienvenue à Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch », avec les cinq « ll » dans son nom modifiés pour correspondre au nouveau logo de LaLiga.

Le CPD Llanfairpwll FC célébrera le 125e anniversaire du club en 2024.

LALIGA ✖️ Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club Un partenariat unique diffusant The Power of Our Fútbol est arrivé dans le nord du Pays de Galles avec @cpdllanfairpwll 🏴󠁧󠁢Howard#LaPuissanceDeNotreFútbol #ComeOnPwll pic.twitter.com/9BcofXA9QC – LALIGA anglais (@LaLigaEN) 13 septembre 2023

Ils sont deuxièmes de la Division 1 de la Ligue Ouest de la côte nord du Pays de Galles, après en avoir remporté un et perdu deux de leurs trois matchs jusqu’à présent cette saison.

« Nous avons ici un groupe formidable qui est vraiment déterminé à apporter le succès au club », a déclaré le manager du CPD Llanfairpwll FC, Gwyndaf Hughes. « Je sais que les gars ont hâte de porter le nouveau maillot avec fierté. »

« Nous regardons déjà beaucoup plus le football espagnol cette saison », a déclaré le meilleur buteur Marquis Holland. « [We] j’ai hâte d’apprendre quelque chose comme [Robert] Lewandowski, [Antoine] Griezmann et [Jude] Bellingham. »

La forme longue du nom du village, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, proviendrait du 19ème siècle pour tenter d’attirer le tourisme et la publicité.

Le football gallois a attiré une attention internationale sans précédent depuis l’achat de Wrexham – qui joue dans le système de ligue de football anglais – par les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney en 2020.

LaLiga a cherché à développer ses liens avec le football de base au Royaume-Uni ces dernières années, en sponsorisant la Bloomsbury Football League dans le nord de Londres et en organisant des camps d’été en Angleterre avec des entraîneurs espagnols licenciés par l’UEFA Pro.

Les nouveaux kits devraient être disponibles à l’achat par les fans dans les prochains mois, et la ligue prévoit une série d’événements avec le club au cours de la saison 2023-24.