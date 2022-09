LaLiga signalera les abus racistes de Vinicius du Real Madrid lors du derby contre l’Atletico

LaLiga rapportera des chants racistes visant l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior par les fans de l’Atletico Madrid avant le derby de dimanche, a confirmé la ligue à ESPN.

Des centaines de supporters de l’Atletico ont été filmés en train de chanter “Vinicius, tu es un singe” devant le stade Metropolitano avant le match, que Madrid a remporté 2-1.

Un porte-parole de LaLiga a déclaré à ESPN que la ligue déposerait une plainte officielle auprès de la commission anti-violence et du comité de compétition de la fédération espagnole de football (RFEF) concernant les événements à l’intérieur et à l’extérieur du stade dimanche.

“Le discours de haine n’a pas sa place en Liga et nous travaillons toujours avec les clubs et les autorités pour identifier et traduire en justice tout cas de ce genre”, a déclaré un porte-parole.

“Nous dénonçons tous les incidents à l’intérieur et à l’extérieur des stades et travaillons avec les clubs pour que notre football reste convivial et agréable.”

LaLiga dépose une plainte officielle hebdomadaire répertoriant les chants des fans des matchs de ce week-end qui incitent à la violence ou contiennent un langage insultant ou intolérant, et aide à toute enquête ultérieure.

Vinicius Junior et le Real Madrid ont condamné les abus raciaux avant le derby de Madrid concernant les célébrations de la danse de l’attaquant. Angel Martinez/Getty Images

La ligue a déjà signalé des chants racistes visant Vinicius à Madrid le classique affrontement avec Barcelone en octobre 2021, et après un match à Majorque en mars de cette année.

Vinicius et Madrid ont tous deux publié des déclarations avant le derby condamnant les abus racistes de l’international brésilien après qu’un invité d’une émission de télévision espagnole a déclaré qu’il devrait “arrêter de faire le singe” en dansant pour célébrer les buts marqués.

Vinicius et son coéquipier Rodrygo ont tous deux réagi au premier but de Madrid dans le match avec l’Atletico, marqué par Rodrygo à la 18e minute, en dansant devant les supporters locaux.

La course et le tir de Vinicius contre le poteau ont ensuite permis à Federico Valverde de mettre Madrid 2-0, avant que Mario Hermoso ne marque tard pour l’Atletico.

Le résultat a permis à Madrid de rester en tête de la Liga avec six victoires sur six jusqu’à présent cette saison.