LaLiga rejette la demande de contrat Gavi de Barcelone

LaLiga a rejeté la demande de Barcelone d’enregistrer Gavi en tant que joueur de la première équipe avec un nouveau contrat amélioré, ont déclaré des sources à ESPN.

Le milieu de terrain de 18 ans a convenu en septembre des conditions d’un nouvel accord pour le garder au Camp Nou jusqu’en 2026, y compris une clause libératoire d’un milliard d’euros.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le Barça a déposé les documents auprès de la ligue mercredi, dans l’espoir d’inscrire officiellement Gavi dans l’équipe première avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier la semaine prochaine.

Jusqu’à présent – bien qu’il joue pour la première équipe depuis 2021 – l’international espagnol est techniquement resté un joueur de l’équipe de jeunes.

Des sources ont déclaré à ESPN que LaLiga avait rejeté la demande du Barca, car le club n’avait pas la place d’inscrire Gavi dans les limites de dépenses de son équipe.

La décision ne devrait pas surprendre, ont indiqué des sources, car le club était conscient qu’il avait peu ou pas de marge de manœuvre.

Gavi joue pour la première équipe de Barcelone depuis 2021. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Le Barça espérait que les départs du défenseur Gerard Pique – qui a pris sa retraite en novembre – et de l’attaquant Memphis Depay, qui a rejoint l’Atletico Madrid, libéreraient suffisamment d’espace sur leur masse salariale, mais LaLiga soutient que d’autres mesures sont nécessaires.

En plus de Gavi, le contrat de Ronald Araujo – conclu en avril 2022 – n’a pas encore été enregistré auprès de LaLiga.

Des sources ont déclaré à ESPN que les deux joueurs sont convaincus que le club sera bientôt en mesure de résoudre le problème.

La limite de dépenses de Barcelone a été considérablement réduite par la crise financière du club ces dernières années.

Le club a vendu une série d’actifs l’année dernière – 25% de ses droits de télévision nationaux pour les 25 prochaines années et une participation de 49% dans Barca Studios – dans le but d’améliorer la situation et d’enregistrer ses signatures estivales.

Cela a vu leur plafond de dépenses augmenter de près de 800 millions d’euros, mais compte tenu de l’ampleur du problème, il reste serré.

Gavi est devenu un acteur clé pour Barcelone et l’Espagne au cours des deux dernières années.

Il a disputé 17 matches de championnat pour le Barça cette saison et a remporté le prix Golden Boy 2022 du meilleur joueur européen de moins de 21 ans.