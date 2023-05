LaLiga ne parvient pas à lutter une fois de plus contre les abus raciaux envers Vinicius

La superstar du Real Madrid, Vinicius Junior, a fait l’objet d’abus raciaux lors d’un autre match de LaLiga. Ce n’est pas la première fois que cela arrive au Brésilien cette saison. De plus, cela devient un événement horriblement régulier dans l’élite espagnole.

Lors de cet événement le plus récent, le Real Madrid a perdu contre Valence, mais l’accent était mis sur l’attaquant. Dans un match enflammé entre les deux, Vinicius a décroché un carton rouge direct. C’était le premier de sa carrière au Real Madrid. Pourtant, cela est venu sur le dos d’un joueur de Valence qui a mis le Brésilien dans un étranglement. Pendant une grande partie de cette altercation, les joueurs de Valence ont harcelé Vinicius.

Les fans présents au stade Mestalla n’ont été d’aucune aide. La vidéo est apparue après le match de chants « mono, mono » des supporters locaux. Traduit en « singe, singe », il y avait une raison claire pour que Vinicius Junior soit si bouleversé.

Vinicius et son manager, Carlo Ancelotti, ont dénoncé la Liga pour son incapacité à faire face aux abus raciaux. Après le match, le joueur a publié une déclaration sur . « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La concurrence pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi, appartient aujourd’hui aux racistes.

Vinicius a dit qu’il prévoyait de continuer à se battre. Pourtant, même avec le joueur qui gère cela de manière si régulière, il a trouvé cela difficile dimanche. Selon son manager, Vinicius voulait arrêter de jouer en raison des abus des fans.

LaLiga fait preuve d’incompétence envers les abus raciaux de Vinicius

Les commentaires du joueur ont directement qualifié l’Espagne de nation raciste, du moins sur la base de la perception du pays au Brésil. Javier Tebas, le président de la Liga, a déclaré que Vini ne s’était pas présenté pour discuter de ce que la ligue pouvait faire pour lutter contre le racisme. Via , Tebas a déclaré que le Brésilien devait se renseigner avant de critiquer la ligue et les joueurs.

À juste titre, Vinicius s’en est pris à Tebas à ce poste.

« Encore une fois, au lieu de critiquer les racistes, le président de LaLiga apparaît sur les réseaux sociaux pour m’attaquer. L’omission de vous-même ne fait que vous rendre égal aux racistes. Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme. Je veux des actions et des punitions. Le hashtag ne m’émeut pas.

Carlo Ancelotti a défendu Vinicius. Il dit que la ligue, pas le joueur, a un problème.

Ce problème, spécifiquement pour Vinicius, comprend un certain nombre d’événements récents. Par exemple, les supporters de l’Atletico Madrid ont suspendu une poupée de Vinicius à un pont. la ligue n’a rien fait.

Prise d’équipe

Le Real Madrid a été le premier à défendre Vinicius après ce récent incident contre Valence. Vini. Le club a également déposé un rapport officiel auprès du bureau du procureur général espagnol pour poursuivre ceux qui ont scandé des injures racistes envers Vinicius.

Valence a déclaré qu’elle interdirait définitivement ceux qui ont scandé des injures raciales à Vinicius pendant le match. Lundi matin, le club a identifié un supporter qui ne sera autorisé à assister à aucun match de Valence pour le reste de sa vie.

Puis, lundi matin également, la FIFA a condamné les abus. Il a réaffirmé l’orientation du processus en trois étapes. Cela a différents niveaux pour faire face aux chants racistes pendant un match. Ce processus n’est cependant pas apparu à Valence dimanche.

