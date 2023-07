LaLiga+ diffuse plus de 30 matchs de pré-saison

Une multitude de matchs de pré-saison impliquant des clubs espagnols de haut niveau seront disponibles sur LaLiga +. Il s’agit de la plateforme de streaming over-the-top (OTT) de la division pour un public international. Cela comprend plusieurs matchs majeurs, tels que Manchester United contre l’Athletic Club ou le match de l’Atletico Madrid contre Manchester City. Déjà, la plateforme a diffusé la victoire 5-0 du Celta Vigo sur Cristiano Ronaldo et le club saoudien d’Al Nassr.

Il existe quelques options pour regarder ces jeux. L’un d’eux est avec le service d’abonnement sur LaLiga +. De plus, une sélection de jeux sera exclusive à la télévision à la carte. Enfin, les fans du monde entier auront la possibilité de regarder des matchs sur LaLiga TV via Movistar+, DAZN LaLiga et LaLigaTV Bar.

Notamment, les jeux sur ces services n’incluent pas Barcelone ou le Real Madrid, les deux plus grandes équipes de LaLiga. Ces deux clubs participent au Soccer Champions Tour aux États-Unis. Pour le public américain, ces jeux sont disponibles sur les chaînes ESPN et ESPN +. Pourtant, cela peut sembler familier.

La tournée estivale de LaLiga, qui comprend l’Atletico Madrid, Séville, la Real Sociedad et le Real Betis, est également disponible sur les chaînes d’ESPN. Cependant, cela est spécifique au public américain. LaLiga + couvrira le calendrier des quatre matchs aux États-Unis et au Mexique pour ceux qui regardent à travers le monde.

LaLiga+ n’est pas gratuite. Il s’agit d’un service d’abonnement qui coûte environ 10 $ par mois.

LaLiga + aura plusieurs matchs de pré-saison marquants

Comme indiqué, les matchs de pré-saison sur LaLiga + sont fascinants. Même s’il s’agit de matchs de pré-saison, certains matchs seraient les temps forts de n’importe quel week-end. De plus, ce ne sont pas spécifiquement des matchs impliquant deux clubs de LaLiga.

À cet égard, le LaLiga Summer Tour aux États-Unis organise le derby de Séville entre le Real Betis et Séville. De plus, les téléspectateurs peuvent regarder Séville affronter l’Atletico Madrid dans un match de deux équipes qui se battent toujours pour la qualification européenne.

Cependant, les autres matches amicaux pourraient être encore plus divertissants. L’Atlético Madrid affronte Manchester City. Puis, juste avant la saison, l’Athletic Club affrontera les Red Devils de Manchester United.

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT