LaLiga dévoile des plans pour contourner la croissance de l’EPL en Inde et dans la région MENA

La Liga espagnole s’est associée aujourd’hui à la société de médias basée à Dubaï Galaxy Racer pour étendre sa portée. La cible visée est la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) ainsi que l’Inde. L’accord de 15 ans d’une valeur de 2,9 milliards de dollars vise à aider LaLiga à rivaliser avec la Premier League à l’échelle mondiale.

LaLiga a connu un développement considérable en Amérique du Nord au cours des dernières années. Dans le cadre d’un partenariat avec la multinationale des médias Relevent, LaLiga a cherché à promouvoir à la fois la ligue et le sport en Amérique du Nord. Cette entreprise réussie a transformé LaLiga en l’une des ligues les plus populaires aux États-Unis. Désormais, il ne suit que la Premier League, la Liga MX et la MLS.

Récemment, LaLiga a vendu ses droits de télévision en Amérique du Nord pour un contrat d’enregistrement. En 2021, ESPN a acquis les droits américains sur LaLiga dans le cadre d’un contrat de huit ans pour 1,4 milliard de dollars.

Avec une Barcelone renaissante et le Real Madrid, désormais 14 fois vainqueur de la Ligue des champions, LaLiga voit une opportunité de croissance. En fait, l’un des objectifs de LaLiga dans sa candidature pour l’Afrique, l’Inde et le Moyen-Orient est de devenir plus grand que la Premier League.

Rivaliser avec la Premier League

La Premier League anglaise est le champion incontesté de l’audience dans le monde entier. L’EPL aurait eu environ 3,2 milliards de téléspectateurs dans le monde tout au long de la saison 2019-20. Et plus de téléspectateurs signifie plus d’argent. Les contrats de diffusion ont généré environ 165 millions de dollars pour la Premier League pour la saison 19/20. Pour mettre cela en perspective, LaLiga a rapporté environ 77 millions de dollars au cours de la même période. La ligue espagnole mise sur Galaxy Racer pour aider à combler cet énorme écart en élargissant sa gamme à la région MENA.

LaLiga cherche à étendre la portée de la ligue dans la région MENA et en Inde

“La marque LaLiga est puissante, mais son potentiel reste inexploité parmi la génération Y et la génération Z dans la région MENA”, a déclaré Paul Roy, PDG de Galaxy Racer.

“Notre opportunité est de nous connecter avec un public plus jeune d’une manière qui résonne avec eux. Galaxy Racer a une portée sur le marché qui aidera à libérer ce potentiel et à faire de LaLiga une marque ambitieuse pour les publics cibles de la région.

Galaxy Racer serait la plus grande entreprise d’esports, de jeux et de style de vie au monde. Non seulement ils sont certainement une organisation massive, mais ils ont également une présence énorme dans la région MENA. C’était évidemment un domaine d’intérêt pour les officiels de la Liga.

“Avec le marché prêt à entrer dans une nouvelle ère de croissance, c’est le bon moment pour faire passer notre activité dans la région au niveau supérieur et attirer la prochaine génération de jeunes fans de sport dans notre compétition”, a déclaré Oscar Mayo, directeur exécutif de LaLiga. .

LaLiga a signé une lettre d’intention avec l’organisation d’esports et de style de vie basée à Dubaï Galaxy Racer pour former une coentreprise de 15 ans conçue pour transformer la présence de l’organisation dans la région Mena et le sous-continent indien. https://t.co/HEwBuEcMVA — SportBusiness (@SportBusiness) 6 septembre 2022

« Ce partenariat historique est destiné à accroître la popularité de la Liga et du football dans la région MENA et dans le sous-continent indien. Avec la vaste expérience de Galaxy Racer dans la région en tant que l’une des plus grandes puissances transmédia au monde, nous pensons qu’ils sont le partenaire idéal pour nous aider à atteindre un nouveau public et à libérer le véritable potentiel de LaLiga dans la région.

Le directeur général de LaLiga pour la région MENA a également salué cette décision. “Cet accord assure non seulement un avenir radieux au football dans la région MENA et dans le sous-continent indien, mais également à la Liga et à nos clubs”, a déclaré Maite Ventura, responsable de la ligue.

La croissance de LaLiga

La coentreprise étend la portée de LaLiga dans les principaux pays du football comme le Maroc, l’Égypte, l’Arabie saoudite, la Turquie, l’Inde et le Qatar. En outre, les deux sociétés ont commencé à travailler sur des événements, des marchandises et des tournois réels dans la zone susmentionnée.

PHOTO : IMAGO / Insidefoto