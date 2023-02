LaLiga dépose une plainte pour abus raciste de Vinicius contre Majorque

LaLiga a déposé une plainte officielle auprès d’un tribunal de Majorque après que Vinicius Junior a été victime d’abus racistes par un fan lors de la défaite 1-0 du Real Madrid en championnat contre le Real Majorque dimanche.

Les caméras de télévision ont capté un fan criant des chants racistes à Vinicius pendant le match.

“Après avoir analysé les images et l’audio enregistrés depuis une position près des tribunes de San Moix, LaLiga a transmis toutes les informations recueillies, ainsi que la plainte officielle, au tribunal de Palma de Majorque, ainsi qu’au Real Mallorca, pour permettre à participer à la procédure”, a déclaré LaLiga dans un communiqué mardi.

C’est la sixième fois que la ligue porte plainte pour insultes ou chants racistes visant Vinicius.

Dans trois de ces cas – après des matchs à Barcelone en octobre 2021, à Majorque en mars 2022 et à l’Atletico Madrid en septembre dernier – les procureurs ont décidé de ne pas porter plainte.

Deux plaintes officielles le mois dernier – après que des insultes racistes ont été adressées à Vinicius lors d’un match contre le Real Valladolid et qu’un mannequin portant le maillot du joueur a été suspendu à un pont à l’extérieur du terrain d’entraînement du Real Madrid – sont toujours en cours de traitement.

“Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder le plus grand club du monde, et la Liga ne fait rien”, Vinicius a tweeté en décembre.

Le président de la Ligue, Javier Tebas, a qualifié cette accusation de “malheureuse” et “injuste”.

ESPN a rapporté lundi que Vinicius estime que les abus de la part des fans – ainsi que la façon dont il est la cible de mauvais traitements de la part des joueurs de l’opposition – ont atteint un point critique, les arbitres et les médias jouant un rôle dans la création d’une atmosphère de tension autour. lui.

Mardi, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a déclaré lors d’une conférence de presse que Vinicius était “victime” d'”un problème de football espagnol”.

“Il semble que Vinicius soit le problème, mais le problème est ce qui se passe autour de Vinicius”, a déclaré Ancelotti. “C’est un problème que nous devons résoudre. On dirait qu’il est coupable, mais c’est lui la victime.”