LaLiga demande plus de pouvoir pour lutter contre le racisme après le dernier incident

La police espagnole a révélé que sept personnes avaient été arrêtées pour racisme envers Vinicius Junior lors du match de LaLiga du Real Madrid à Valence le week-end dernier. Les fans présents au Mestalla ont insulté racialement la star brésilienne dimanche. Pendant un délai de 10 minutes, la star a tenté d’identifier certains de ces chants et moqueries. À l’époque, rien n’est venu de ses efforts. Mais, les fans l’ont provoqué dans un carton rouge lors de la défaite du Real.

LaLiga a signalé 10 incidents d’abus raciaux dirigés contre Vinicius au cours des deux dernières saisons.

Selon ESPN, trois des personnes arrêtées venaient directement du match de Valence ce week-end. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux de fans à l’intérieur du stade scandant des injures raciales envers Vinicius. Les quatre autres arrestations concernaient la pendaison d’un mannequin portant un maillot Vinicius depuis un pont en janvier.

Après le match de dimanche, Javier Tebas, président de LaLiga, a fait une étrange déclaration via Twitter. Il a dit que Vinicius devait se renseigner sur la situation. Mardi, la ligue a publié une déclaration officielle affirmant qu’elle avait besoin de plus de « pouvoirs » pour lutter contre le racisme.

LaLiga dit qu’elle ne peut signaler les incidents racistes qu’à la police

«LaLiga doit demander plus de pouvoirs de sanction, dans le but d’être plus agile et efficace dans la lutte contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, où LaLiga mène l’identification et le signalement de tels comportements dans les stades de football depuis des années. , mais l’organisation se sent impuissante face à la fin de ses rapports », lit-on dans le communiqué.

La ligue a également affirmé que la loi espagnole actuelle leur interdisait d’imposer des sanctions aux agresseurs raciaux. Au lieu de cela, LaLiga dit qu’ils ne peuvent « identifier et signaler » que certains incidents aux autorités.

Ancelotti déclare que Vini veut rester avec le club

Bien que certains aient suggéré que Vinicius pourrait quitter le Real après avoir été régulièrement victime d’abus raciaux, le manager du club a insisté sur le fait que le Brésilien resterait avec l’équipe. « Il aime le football et surtout le Real Madrid. il n’envisage pas [leaving] parce que son amour pour le Real Madrid est si grand et qu’il veut passer sa carrière ici et jouer un rôle clé dans cette équipe », a déclaré Ancelotti mardi.

« Il est amoureux du Real Madrid. Il aime ce club et il se bat pour le Real Madrid. Il sait que son avenir est là et au fond de lui, il sent qu’il veut travailler et jouer pour le Real Madrid.

Ancelotti a également déclaré qu’il espérait que la Liga réduirait la peine de carton rouge du joueur. Vinicius aura un congé si la ligue maintient l’interdiction de deux matches. Cependant, le Brésilien sera rapidement de retour en action sur le terrain si LaLiga apporte les modifications nécessaires pour réduire sa suspension.

