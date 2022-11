LaLiga demande des sanctions à la Juventus au milieu des démissions du conseil d’administration

LaLiga a exigé que l’UEFA frappe la Juventus de sanctions sportives après que le conseil d’administration du club italien a annoncé sa démission lundi.

Le président Andrea Agnelli et le vice-président Pavel Nedved ont été parmi ceux qui ont démissionné en masse à la suite d’une enquête préliminaire du parquet de Turin sur une comptabilité frauduleuse et des paiements cachés présumés aux joueurs.

“Suite à la démission du conseil d’administration de la Juventus, la Liga exige que des sanctions sportives immédiates soient appliquées au club”, a indiqué mardi un communiqué.

“LaLiga a déposé une plainte officielle contre la Juventus auprès de l’UEFA en avril 2022, signalant que des infractions au fair-play financier faisaient l’objet d’une enquête par la Guardia di Finanza italienne, une agence d’application de la loi sous l’autorité du ministre de l’Économie et des Finances du pays, et le bureau du procureur général près le tribunal de Turin.

“Plus précisément, cette plainte accuse la Juventus d’avoir comptabilisé des transferts au-dessus de la juste valeur et d’avoir sous-estimé les dépenses des employés, ce qui a entraîné une violation des exigences de seuil de rentabilité de l’UEFA. De plus, la plainte accuse la Juve d’avoir dissimulé la véritable masse salariale de ses joueurs.

“Ce lundi, dans le même communiqué annonçant la démission de son conseil d’administration, la Juve reconnaît des irrégularités dans la comptabilité financière, qui visent également à induire en erreur les autorités du fair-play financier de l’UEFA, entre autres.”

LaLiga a des règles financières strictes auxquelles leurs clubs doivent adhérer et le président de la ligue, Javier Tebas, a été l’un des critiques les plus virulents du modèle de propriété et de financement de clubs publics tels que le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Tebas a également été en désaccord avec Agnelli, ainsi que Joan Laporta de Barcelone et Florentino Perez du Real Madrid, sur leur effort continu pour créer une Super League européenne.

Au début de la pandémie de COVID-19, la Juventus a déclaré que 23 joueurs avaient accepté de réduire leur salaire pendant quatre mois pour aider le club à traverser la crise. Cependant, on prétend que les joueurs n’ont renoncé qu’à un mois de salaire.

Les procureurs enquêtent également depuis l’année dernière pour savoir si la Juventus, qui est cotée à la bourse de Milan, a encaissé des commissions illégales sur les transferts et les prêts de joueurs.

L’affaire explore également si les investisseurs ont été induits en erreur par des factures émises pour des transactions inexistantes afin de démontrer des revenus qui, à leur tour, pourraient être considérés comme une fausse comptabilité.

La Juventus, ainsi que le PSG, l’AC Milan et l’Inter Milan, faisaient partie des huit clubs qui ont conclu des accords avec l’UEFA en septembre après avoir omis de se conformer aux exigences de seuil de rentabilité la saison dernière.

Pour sa part, la Juve a été condamnée à une amende de 23 millions d’euros, bien que seulement 3,5 millions d’euros aient dû être payés initialement, le solde étant conditionné au respect des objectifs fixés dans leur accord de règlement respectif.