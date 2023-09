LaLiga demande à Barcelone de réduire le plafond salarial de 400 millions de dollars

Barcelone continue de lutter contre les problèmes financiers grâce à un plafond salarial révisé de la Liga.

Le club catalan avait auparavant un plafond de dépenses fixé à 693 millions de dollars, juste derrière son rival amer, le Real Madrid. Néanmoins, l’élite espagnole a abaissé cette limite de dépenses à seulement 288 millions de dollars. Le plafond de dépenses correspond au montant que chaque club peut dépenser chaque saison pour les joueurs, les entraîneurs et les équipes de jeunes.

Barcelone tombe à la troisième place du classement du plafond salarial de la Liga

Les responsables de la Ligue ont confirmé jeudi la nouvelle limite de dépenses de chaque club. Le Real, une fois de plus, a le plafond le plus élevé, soit 776 millions de dollars. L’Atletico Madrid est désormais le deuxième joueur à dépenser le plus d’argent, avec environ 316 millions de dollars. Avec le Barça, Séville (179 millions de dollars) et Villarreal (152 millions de dollars) complètent les cinq plus gros dépensiers de la Liga.

Selon L’Athlétisme, c’est la deuxième fois cette année que la ligue réduit la capacité du Barça à dépenser de l’argent. Les responsables de la Liga ont également réduit les dépenses du club en février. Toutefois, la réduction précédente était assez mineure. Le Barça est passé d’environ 700 millions de dollars autorisés en 2022 à 693 millions de dollars plus tôt cette année.

Le Club a tenté d’atténuer les problèmes financiers cet été

La masse salariale actuelle du Barça étant d’environ 427 millions de dollars, le club ne doit désormais pouvoir dépenser que 50 à 60 % des revenus générés. Les géants espagnols ont récemment récolté environ 112 millions de dollars en vendant six joueurs différents pendant la période de transfert estivale. Cela comprenait l’élimination d’Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Franck Kessie. Ils ont également libéré les salaires de joueurs vétérans tels que Sergio Busquets, Jordi Alba et Samuel Umtiti en permettant au trio de partir en tant qu’agents libres.

Bien que le Barça ait tenté de générer un peu plus d’argent cet été, le président de la Liga, Javier Tebas, a suggéré au club de poursuivre la vente. On a récemment demandé à Tebas quand le club catalan pourrait revenir à des dépenses normales. « Cela dépend d’eux », a répondu le président de la Liga. « Peut-être que s’ils vendaient un grand joueur, ce serait un grand pas pour eux. »

En plus de voir certains joueurs clés partir cet été, le Barça a également pris d’autres mesures pour aider à atténuer ses difficultés financières. Le club a également récemment vendu une autre partie de sa branche média, Barca Studies. Malgré les mesures visant à réduire la dette, le club a toujours l’une des masses salariales les plus élevées au monde.

