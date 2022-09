L’algorithme : l’art généré par l’IA soulève des questions délicates sur l’éthique, le droit d’auteur et la sécurité

Grâce à son style distinctif, Rutkowski est désormais l’une des invites les plus couramment utilisées dans le nouveau générateur d’art IA open source Diffusion stable, qui a été lancé à la fin du mois dernier, bien plus populaire que certains des artistes les plus célèbres au monde, comme Picasso. Son nom a été utilisé comme invite environ 93 000 fois.

Mais il n’en est pas content. Il pense que cela pourrait menacer son gagne-pain – et il n’a jamais eu le choix d’accepter ou de refuser que son travail soit utilisé de cette façon.

L’histoire est un autre exemple de développeurs d’IA qui se précipitent pour déployer quelque chose de cool sans penser aux humains qui en seront affectés.

Stable Diffusion est gratuit pour tous et constitue une excellente ressource pour les développeurs d’IA qui souhaitent utiliser un modèle puissant pour créer des produits. Mais parce que ces programmes open source sont construits en grattant des images sur Internet, souvent sans autorisation ni attribution appropriée aux artistes, ils soulèvent des questions délicates sur l’éthique, le droit d’auteur et la sécurité.

Des artistes comme Rutkowski en ont assez. C’est encore tôt, mais une coalition croissante d’artistes cherche à résoudre le problème. À l’avenir, nous pourrions voir le secteur de l’art évoluer vers des modèles de paiement à l’acte ou d’abonnement comme celui utilisé dans les industries du film et de la musique. Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, lisez mon histoire.

Et il n’y a pas que les artistes : Nous devrions tous nous préoccuper de ce qui est inclus dans les ensembles de données de formation des modèles d’IA, d’autant plus que ces technologies deviennent une partie plus cruciale de l’infrastructure d’Internet.

Dans un papier qui est sorti l’année dernière, les chercheurs en intelligence artificielle Abeba Birhane, Vinay Uday Prabhu et Emmanuel Kahembwe ont analysé un ensemble de données plus petit similaire à celui utilisé pour construire Stable Diffusion. Leurs découvertes sont affligeantes. Parce que les données sont extraites d’Internet et qu’Internet est un endroit horrible, l’ensemble de données est rempli d’images explicites de viol, de pornographie, de stéréotypes malveillants et d’insultes racistes et ethniques.

Un site Internet appelé Ai-je été formé permet aux utilisateurs de rechercher des images utilisées pour former le dernier lot de modèles d’art AI populaires. Même des termes de recherche innocents obtiennent de nombreux résultats inquiétants. J’ai essayé de chercher dans la base de données mon origine ethnique, et tout ce que j’ai obtenu, c’est du porno. Beaucoup de porno. C’est une pensée déprimante que la seule chose que l’IA semble associer au mot « asiatique », ce sont des femmes nues d’Asie de l’Est.

Tout le monde ne voit pas cela comme un problème à résoudre pour le secteur de l’IA. Emad Mostaque, le fondateur de Stability.AI, qui a construit Stable Diffusion, a dit sur Twitter, il pensait que le débat éthique autour de ces modèles était “une bêtise paternaliste qui ne fait pas confiance aux gens ou à la société”.

Mais il y a une grande question de sécurité. Des modèles open source gratuits comme Stable Diffusion et le grand modèle de langage BLOOM donnent aux acteurs malveillants des outils pour générer du contenu préjudiciable à grande échelle avec un minimum de ressources, affirme Abhishek Gupta, fondateur de l’Institut d’éthique de l’IA de Montréal et expert en IA responsable au Boston Consulting Group .

L’ampleur même des ravages que ces systèmes permettent de limiter l’efficacité des contrôles traditionnels comme la limitation du nombre d’images que les gens peuvent générer et la restriction de la génération de contenu douteux, dit Gupta. Pensez aux deepfakes ou à la désinformation sur les stéroïdes. Lorsqu’un puissant système d’IA “se répand dans la nature”, dit Gupta, “cela peut causer un véritable traumatisme… par exemple, en créant un contenu répréhensible dans [someone’s] ressemblance.”

On ne peut pas remettre le chat dans le sac, nous devrions donc vraiment réfléchir à la façon de traiter ces modèles d’IA dans la nature, dit Gupta. Cela comprend la surveillance de la façon dont les systèmes d’IA sont utilisés après leur lancement et la réflexion sur des contrôles qui “peuvent minimiser les dommages même dans les pires scénarios”.

