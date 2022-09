L’algorithme de recommandation de YouTube ne répond pas aux commentaires des utilisateurs, selon Mozilla

Les chercheurs de Mozilla ont analysé sept mois d’activité YouTube de plus de 20 000 participants pour évaluer quatre façons dont YouTube dit que les gens peuvent “ajuster leurs recommandations” – frapper Ne pas aimer, Pas intéressé, Supprimer de l’histoireou Ne recommande pas cette chaîne. Ils voulaient voir l’efficacité réelle de ces contrôles.

Chaque participant a installé une extension de navigateur qui a ajouté un Arrêtez de recommander bouton en haut de chaque vidéo YouTube qu’ils ont vue, ainsi que celles de leur barre latérale. Le frapper déclenchait à chaque fois l’une des quatre réponses de réglage de l’algorithme.

Des dizaines d’assistants de recherche ont ensuite regardé ces vidéos rejetées pour voir à quel point elles ressemblaient à des dizaines de milliers de recommandations ultérieures de YouTube aux mêmes utilisateurs. Ils ont constaté que les contrôles de YouTube avaient un effet “négligeable” sur les recommandations reçues par les participants. Au cours des sept mois, une vidéo rejetée a engendré, en moyenne, environ 115 mauvaises recommandations – des vidéos qui ressemblaient beaucoup à celles que les participants avaient déjà déclarées à YouTube qu’ils ne voulaient pas voir.

Des recherches antérieures indiquent que la pratique de YouTube consistant à recommander des vidéos avec lesquelles vous serez probablement d’accord et à récompenser le contenu controversé peut durcir les opinions des gens et les conduire à la radicalisation politique. La plateforme a également été critiquée à plusieurs reprises pour avoir fait la promotion de vidéos sexuellement explicites ou suggestives de enfants—poussant le contenu qui violait ses propres politiques à la viralité. À la suite d’un examen minutieux, YouTube s’est engagé à réprimer les discours de haine, à mieux appliquer ses directives et à ne pas utiliser son algorithme de recommandation pour promouvoir du contenu “limite”.

Pourtant, l’étude a révélé que le contenu qui semblait enfreindre les propres politiques de YouTube était toujours activement recommandé aux utilisateurs, même après avoir envoyé des commentaires négatifs.

Frappe Ne pas aimerle moyen le plus visible de fournir des commentaires négatifs, arrête seulement 12 % des mauvaises recommandations ; Pas intéressé s’arrête à seulement 11 %. YouTube annonce les deux options comme des moyens de régler son algorithme.

Elena Hernandez, porte-parole de YouTube, a déclaré : “Nos contrôles ne filtrent pas des sujets ou des points de vue entiers, car cela pourrait avoir des effets négatifs pour les téléspectateurs, comme la création de chambres d’écho.” Hernandez dit également que le rapport de Mozilla ne tient pas compte du fonctionnement réel de l’algorithme de YouTube. Mais c’est quelque chose que personne en dehors de YouTube ne sait vraiment, étant donné les milliards d’entrées de l’algorithme et la transparence limitée de l’entreprise. L’étude de Mozilla tente de scruter cette boîte noire pour mieux comprendre ses résultats.