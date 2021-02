L’Algérie libère un journaliste emprisonné et des militants pro-démocratie après la grâce présidentielle

Les autorités algériennes ont libéré vendredi un journaliste emprisonné et plus de 30 autres militants pro-démocratie dans un geste de conciliation avant le deuxième anniversaire de leur mouvement de protestation Hirak.

En scandant «Algérie libre et démocratique», des dizaines de personnes se sont rassemblées à la prison où le journaliste et activiste Khaled Drareni avait été détenu à Kolea, à l’ouest de la capitale Alger. Debout derrière un cordon de police, ils ont applaudi sa libération.

«Je remercie tous ceux qui ont fait preuve de solidarité avec nous en Algérie et à l’étranger, à cause de notre combat de journalistes libres et indépendants et du combat de tous les journalistes emprisonnés et de tous les prisonniers d’opinion. Nous serons tous libres lorsque tous les prisonniers seront libres, « A déclaré Drareni après sa libération.

Drareni a été emprisonné pour « incitation à un rassemblement non armé » et « mise en danger de l’unité nationale », accusations liées à sa couverture du mouvement de protestation. Son arrestation a suscité des critiques en dehors de l’Algérie comme une menace pour la liberté de la presse.

Drareni a fondé le site d’information Casbah Tribune et a travaillé pour la chaîne de télévision française TV5 Monde, entre autres, ainsi que pour le chien de garde des médias internationaux Reporters sans frontières.

« Je suis porté aux larmes, Khaled vient d’être libéré! » a déclaré Mahrez Rabia, un ami et journaliste radio.

Le mouvement Hirak a contribué à expulser l’ancien président algérien de longue date en 2019 et a inspiré de nouveaux efforts pour lutter contre la corruption. Mais les manifestants exigent un changement plus profond de la structure secrète du pouvoir de l’Algérie, et de nouvelles manifestations étaient attendues lundi pour marquer deux ans depuis la naissance de leur mouvement.

Le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé cette semaine qu’il pardonnait à 33 militants, remaniant le gouvernement et dissolvant le parlement pour organiser des élections anticipées, en partie en réponse aux demandes des manifestants.

Le ministre de la Justice a déclaré à la télévision Ennahar que Drareni avait été libéré dans le cadre de la sensibilisation du président à l’occasion de l’anniversaire. Le ministère de la Justice a déclaré que les militants étaient tous graciés pour « leurs activités sur les réseaux sociaux ou les rassemblements publics ».

Tebboune a déclaré que jusqu’à 56 ou 57 militants seraient libérés au total.