L’Algérie étend les cours d’anglais aux élèves du primaire

ALGER, Algérie (AP) – Alors qu’une nouvelle année scolaire commence en Algérie, les élèves de troisième année qui retournent à l’école primaire mercredi apprendront l’anglais, ainsi que le français, comme langue étrangère – un petit mais symbolique pas en avant pour éloigner le pays de son passé de colonie française dont certains disent qu’il se fait attendre depuis longtemps.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé en juin que le pays arabophone d’Afrique du Nord commencerait progressivement à étendre l’anglais à 20 000 élèves du primaire dans tout le pays. Le changement linguistique est le dernier pivot loin de la France, Alger ayant choisi ces dernières années de ne pas renouveler les contrats de transport et d’eau avec des entreprises françaises et de les attribuer à des entreprises régionales à la place.

“L’anglais est la langue internationale, aussi la langue de la science et de la technologie”, a déclaré le président francophone dans son annonce.

Tebboune a souligné que cette décision ne visait pas à remplacer les liens avec la France mais à moderniser l’Algérie. Les jeunes qui utilisent couramment l’anglais sur les réseaux sociaux ont été au centre de manifestations qui ont finalement dépassé son prédécesseur, l’homme fort Abdelaziz Bouteflika, en 2019.

Pourtant, de tels changements ont été une danse délicate pour Tebboune. Il veut étendre l’utilisation de l’anglais sans aliéner les générations plus âgées, la classe moyenne et les élites qui parlent français. Le président a été évasif quant à savoir s’il avait finalement l’intention de remplacer plus largement le français par l’anglais.

Dans une interview à la télévision publique en juin, il a qualifié le français de “butin de guerre”, un compliment suggérant que la langue avait profité au pays même si la langue résultait de la colonisation de l’Algérie par la France de 1830 à 1962.

Le chef du parti islamiste Abderrazak Makri était moins diplomate à l’époque : « Il faut en finir avec l’héritage colonial de la France. (Même) le président Macron parle plus anglais que français à l’étranger. Maintenant c’est l’anglais qui est la langue universelle, il est temps pour les Algériens de se l’approprier, de se mettre au diapason des grandes nations », a-t-il dit.

Dans l’état actuel des choses, le français restera la principale langue seconde dans le pays de près de 44 millions d’habitants. Cette année, les élèves du secondaire continueront de recevoir cinq heures d’enseignement en français et trois heures d’anglais par semaine. Dans les écoles primaires, les élèves de troisième année apprendront 90 minutes d’anglais par semaine en plus de leurs cinq heures de français.

Les commentateurs disent que le changement, bien que progressif, reste hautement politique car il trace la voie vers un avenir anglophone.

« L’enseignement de l’anglais à l’école primaire… va au-delà de la question de la langue et de la pédagogie. C’est une opération idéologique dont le but est le remplacement progressif du français par l’anglais dans la société algérienne et dans les institutions », a déclaré Ahmed Tessa, conseiller d’État en langue française.

“C’est une façon de prendre de la distance avec la France et son héritage linguistique et culturel en Algérie.”

D’autres disent que parler anglais est simplement une réalité du monde actuel et que l’Algérie a mis du temps à se moderniser.

“Cela aurait dû être fait il y a longtemps”, a déclaré Kahina Mahmoudi, mère de deux enfants. « Nous sommes en retard. Vous savez, mes enfants ont commencé à apprendre l’anglais (même) avant le retour à l’école. Je le répète, nous sommes en retard.

___

Thomas Adamson a contribué depuis Paris

The Associated Press