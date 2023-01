L’Algérie et l’Italie cherchent à élargir leurs liens au-delà de l’énergie convoitée

ALGER, Algérie (AP) – L’Italie a entrepris d’approfondir ses liens avec l’Algérie à travers une série de mémorandums signés lundi lors d’une visite de deux jours du Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui a qualifié l’Algérie de “partenaire le plus stable, stratégique et de longue date” de l’Italie dans la région.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré avoir réitéré à Meloni que son pays d’Afrique du Nord riche en gaz souhaitait un partenariat stratégique solide avec l’Italie “qui devrait aller au-delà du secteur de l’énergie” et mettre fin à sa dépendance aux hydrocarbures.

Tebboune a réservé à Meloni, en poste depuis seulement trois mois, un accueil solennel avant leur réunion privée qui a couronné une visite de travail de deux jours sans tambour ni trompette.

L’Algérie est déjà devenue le principal fournisseur de gaz naturel de l’Italie alors que l’Italie cherche des alternatives au gaz russe depuis son invasion de la Russie en février dernier.

Les accords ont souligné l’ambition de l’Italie de devenir une plaque tournante de l’énergie pour l’Europe basée sur les importations en provenance d’Afrique, avec un accent sur l’Afrique du Nord et l’Algérie, surnommé le “Plan Mattei” pour feu l’ancien PDG de la société énergétique italienne ENI Enrico Mattei.

La visite de Meloni fait suite à deux autres l’année dernière de son prédécesseur, Mario Draghi, qui a obtenu pour l’Italie des promesses d’augmentation des importations de gaz algérien de 14 milliards de mètres cubes (494 milliards de pieds cubes) en 2021 à 20 milliards de mètres cubes (706 milliards de pieds cubes) en 2022.

“Il s’agit d’un modèle de collaboration sur un pied d’égalité, pour transformer les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés en opportunités”, a déclaré Meloni lors d’une conférence de presse conjointe. “C’est un modèle de développement qui permet aux nations africaines de se développer en fonction de ce qu’elles ont, grâce à une approche non prédatrice des nations étrangères.”

Le PDG de la société énergétique italienne ENI, Claudio Descalzi, a signé des accords avec le géant énergétique algérien Sonatrach pour développer des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à augmenter les exportations de gaz vers l’Italie et éventuellement à construire un pipeline pour transporter l’hydrogène vers l’Italie.

Le lobby industriel italien Confindustria a également accepté de poursuivre une plus grande coopération avec les entreprises algériennes, et l’Agence spatiale italienne a signé un accord pour partager les connaissances et développer des projets communs avec son homologue algérien.

Tebboune a déclaré que les discussions portaient sur le gaz “et nous voulons que l’Italie devienne une plate-forme de distribution des produits énergétiques algériens en Europe”. Mais, a-t-il ajouté, “nous voulons élargir notre coopération au-delà de l’énergie”.

Le modèle économique italien basé sur les grandes et les petites entreprises “nous intéresse pour aider l’Algérie à sortir de la dépendance aux hydrocarbures”.

___

Colleen Barry à Rome a contribué à ce rapport.

The Associated Press