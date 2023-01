L’Algérie et l’Italie cherchent à élargir leurs liens au-delà de l’énergie convoitée

Commentez cette histoire Commenter

ALGER, Algérie – L’Italie et l’Algérie ont décidé d’élargir leurs relations grâce à une série de mémorandums signés lundi lors d’une visite de deux jours du Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui a déclaré que les deux pays étaient en train de construire “un pont extraordinaire” qui, espérons-le, transformerait L’Italie en un hub énergétique pour l’Europe.

L’Algérie est le partenaire “le plus stable, le plus stratégique et le plus ancien” de l’Italie dans la région, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse conjointe clôturant sa visite de travail à Alger.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que le partenariat stratégique solide qu’il recherche est une opportunité pour son pays d’Afrique du Nord riche en gaz “d’aller au-delà du secteur de l’énergie” et de mettre fin à sa dépendance aux hydrocarbures.

Tebboune a réservé à Meloni, en poste depuis trois mois seulement, un accueil solennel avant leur rencontre privée qui a couronné une visite sans fanfare.

L’Algérie est déjà devenue le principal fournisseur de gaz naturel de l’Italie alors que l’Italie cherche des alternatives au gaz russe depuis son invasion de la Russie en février dernier.

Les accords ont souligné l’ambition de l’Italie de devenir une plaque tournante énergétique pour l’Europe basée sur les importations en provenance d’Afrique, avec un accent sur l’Afrique du Nord et, notamment, l’Algérie. Cet objectif est surnommé le “plan Mattei” pour feu l’ancien PDG de la société énergétique italienne ENI Enrico Mattei.

La visite de Meloni fait suite à deux autres l’année dernière de son prédécesseur, Mario Draghi, qui a obtenu pour l’Italie des promesses d’augmentation des importations de gaz algérien de 14 milliards de mètres cubes (494 milliards de pieds cubes) en 2021 à 20 milliards de mètres cubes (706 milliards de pieds cubes) en 2022.

“Il s’agit d’un modèle de collaboration sur un pied d’égalité, pour transformer les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés en opportunités”, a déclaré Meloni lors d’une conférence de presse conjointe. “C’est un modèle de développement qui permet aux nations africaines de se développer en fonction de ce qu’elles ont, grâce à une approche non prédatrice des nations étrangères.”

Le PDG de la société énergétique italienne ENI, Claudio Descalzi, a signé deux accords avec le géant énergétique algérien Sonatrach pour développer des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à augmenter les exportations de gaz vers l’Italie et éventuellement à construire un pipeline pour transporter l’hydrogène vers l’Italie.

Meloni a déclaré que l’un des accords vise à augmenter les exportations d’énergie de l’Algérie vers l’Italie, “donc potentiellement de l’Algérie vers l’Europe” via un nouveau pipeline. Un tel pipeline transporterait “un mix énergétique que nous considérons tous deux comme la solution à la crise énergétique”, a-t-elle déclaré. Les détails sur le projet naissant n’étaient pas immédiatement disponibles.

“En cette époque historique, nous devons faire face à une situation difficile (au niveau mondial) et nous devons le faire en construisant des ponts”, a déclaré Meloni, ajoutant que ce que font l’Italie et l’Algérie “est la confirmation d’un pont extraordinaire” qui sera utile. à toute l’Europe, “surtout en matière d’approvisionnement énergétique”.

Tebboune a déclaré que les discussions portaient sur le gaz “et nous voulons que l’Italie devienne une plate-forme de distribution des produits énergétiques algériens en Europe”. Mais, a-t-il ajouté, “nous voulons élargir notre coopération au-delà de l’énergie”.

Le lobby industriel italien Confindustria a accepté de poursuivre une plus grande coopération avec les entreprises algériennes, et l’Agence spatiale italienne a signé un accord pour partager les connaissances et développer des projets communs avec son homologue algérien.

Dans le cadre d’un accord conclu l’année dernière, la ville portuaire d’Oran produira la marque Fiat du constructeur automobile italien Stellantis, dont les voitures devraient sortir des chaînes de montage d’ici la fin de l’année. Les motos seront fabriquées dans la ville de Guelma.

Le modèle économique italien basé sur les grandes et les petites entreprises “nous intéresse pour aider l’Algérie à sortir de la dépendance aux hydrocarbures”.

Cette visite marque le 20e anniversaire de la déclaration d’amitié et de coopération entre l’Italie et l’Algérie. Tebboune a déclaré que les échanges commerciaux ont doublé en 2022 pour atteindre 16 milliards de dollars contre 8 milliards de dollars un an plus tôt, “la preuve d’un partenariat efficace dans une dynamique ascendante”.