L’Algérie envisage de rejoindre les BRICS — RT World News

Le président Abdelmadjid Tebboune a laissé entendre que le pays d’Afrique du Nord remplit largement les conditions requises pour rejoindre le groupe

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune aurait déclaré que son pays souhaitait rejoindre les BRICS et était sur le point de se qualifier pour devenir membre du groupe.

L’Algérie remplit déjà largement les conditions pour rejoindre les BRICS, a déclaré Tebboune dimanche dans une interview accordée à un radiodiffuseur public. Le groupe porte le nom de ses États membres – le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – et il prévoit d’envisager d’ajouter l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte lors de son sommet l’année prochaine.















Le sommet BRICS de cette année, qui s’est tenu en ligne en juin, a été élargi pour inclure la participation de 13 autres pays, dont l’Algérie. Tebboune a été le premier invité à prendre la parole, appelant à “un nouvel ordre économique où régneront la parité et l’équité entre les pays”.

« Nos expériences passées nous ont montré que le déséquilibre enregistré sur la scène internationale et la marginalisation des pays émergents au sein des instances mondiales constituent une source d’instabilité, de manque d’équité et d’absence de développement », a ajouté le président algérien.

Les pays BRICS représentent déjà plus de 40 % de la population mondiale. Les objectifs déclarés du bloc sont de promouvoir la paix, la sécurité, le développement, la coopération mondiale et le développement de l’humanité. L’Iran et l’Argentine ont officiellement demandé à rejoindre le groupe en juin.

La Russie, la Chine et d’autres membres du BRICS seraient en train de développer une nouvelle monnaie de réserve mondiale, ce qui pourrait saper la domination du dollar américain.

Tebboune a déclaré lors de la même interview télévisée que l’Algérie, une ancienne colonie française, commencerait à enseigner l’anglais dans les écoles élémentaires cette année. “Le français est un butin de guerre” il a dit, “mais l’anglais est une langue internationale.”