L’Algérie affirme que ses garde-côtes ont tiré des coups de semonce avant de tuer des pilotes de jetski

Le ministère algérien de la Défense a déclaré que ses garde-côtes avaient tiré des coups de semonce avant de tirer directement sur un homme à bord d’un jetski qui pénétrait dans les eaux algériennes, lors d’un incident qui, selon un survivant, a fait deux morts.

L’incident s’est produit mardi après que cinq hommes se sont égarés dans les eaux algériennes à bord de jetskis près de la station balnéaire marocaine de Saïdia, à la frontière algérienne, selon Mohamed Kissi, qui a déclaré avoir survécu à la fusillade.

Le ministère algérien de la Défense a publié dimanche sa version des événements dans un communiqué. « Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés sur un jetski », a indiqué le ministère. Il a indiqué qu’un autre corps touché par des blessures par balle avait été retrouvé mercredi.

Kissi, s’exprimant dans une vidéo publiée par le site d’information marocain le360, a déclaré que le groupe d’amis avait été approché à la tombée de la nuit par un navire du gouvernement algérien. Il a déclaré avoir entendu le bateau tirer sur le groupe et que son frère Bilal, 29 ans, et un autre homme, Abdelali Mchiouer, 40 ans, ont tous deux été abattus.

Un autre membre de leur groupe, Smail Snabi, a été arrêté par les autorités algériennes, a indiqué Kissi.

La frontière entre l’Algérie et le Maroc est fermée depuis 1994 et les deux pays n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis. Alger rompt ses liens avec Rabat en 2021.

« Etant donné que la zone frontalière maritime connaît une activité intense de la part des bandes de trafiquants de drogue et du crime organisé, les garde-côtes ont tiré des coups de semonce », ajoute le communiqué algérien.

Kissi a contesté la version algérienne. «Je n’ai entendu aucun coup de semonce. Je n’ai entendu que des coups de feu directs qui ont tué mon frère Bilal », a-t-il déclaré dimanche à Reuters.

Il a ajouté qu’Abdelali Mchiouer avait également été abattu. Le père de Mchiouer a déclaré qu’ils attendaient toujours que son corps soit libéré afin que la famille puisse assister à un enterrement approprié pour lui.

Les autorités marocaines ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas commenter cette affaire, la qualifiant de affaire judiciaire. Le procureur marocain a déclaré qu’il enquêtait sur « l’incident violent ».

Mohamed et Bilal Kissi, ainsi que Smail Snabi, présumé arrêté, possèdent chacun la double nationalité marocaine et française, ont rapporté les médias locaux.

Le Conseil national des droits de l’homme du Maroc a condamné cet assassinat et a demandé la libération de Snabi, qui, selon lui, a été condamné « rapidement » à 18 mois de prison.

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré avoir appris le décès d’un de ses ressortissants et la détention d’un autre en Algérie et être en contact avec les familles ainsi qu’avec les autorités marocaines et algériennes.

Le corps de Bilal Kissi a été retrouvé par des pêcheurs marocains et il a été enterré mercredi près de la ville d’Oujda, dans l’est du Maroc, a indiqué son frère.