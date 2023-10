L’aléseuse piégée de Toronto enfin libérée après 19 mois, des millions de dollars

Mercredi, une équipe a retiré la dernière section d’une machine de forage coincée à 18 mètres sous un quartier de l’ouest de Toronto depuis le printemps 2022, mettant enfin fin à une saga qui coûtera probablement des dizaines de millions de dollars aux contribuables.

« Je suis heureux de voir qu’il est sorti de terre », a déclaré Mika Raisanen, directeur de la conception et de la construction de la ville. Raisanen était sur place pour parler aux médias une fois les travaux terminés.

« Je comprends que cela a duré trop longtemps. Plus longtemps que prévu », a-t-il déclaré. « Je compatis avec la communauté et je la remercie pour sa patience et sa compréhension. »

La partie arrière du micro-tunnelier de 1,5 mètre de large et 5 mètres de long était la seule pièce encore souterraine après que la tête ait été libérée et retirée il y a plusieurs semaines.

La machine était utilisée pour creuser un nouvel égout pluvial sous Old Mill Drive dans le cadre d’un projet plus vaste visant à limiter les inondations chroniques des sous-sols dans la région. Ces travaux ont débuté en mars 2022, avec la foreuse télécommandée destinée à creuser un chemin d’égout de 282 mètres de long jusqu’à un puits de sortie pré-construit sur la rue Bloor Ouest. Il a dû être placé si profondément sous terre pour éviter la ligne de métro Bloor-Danforth.

Mais alors qu’il ne restait que sept mètres à parcourir, la machine a heurté 14 attaches souterraines en acier, qui faisaient partie de la construction de deux immeubles à condos à proximité. Il s’est retrouvé pris au piège, puis s’est tordu et a dévié de sa trajectoire.

Les efforts pour sauver la machine « sont devenus très complexes », a déclaré Raisanen. « Nous avons dû effectuer des travaux de stabilisation du sol tout en veillant à la sécurité des travailleurs, de la communauté et de toutes les infrastructures qui se trouvent ici. »

L’aléseuse n’était qu’à sept mètres de sa destination lorsqu’elle a heurté les attaches d’un projet de condominiums, s’est prise au piège et a été forcée de dévier de sa trajectoire. (Ville de Toronto)

La lutte pour éliminer le foreur du tunnel a repoussé à plusieurs reprises la date d’achèvement du plus grand projet, qui devait initialement coûter environ 9 millions de dollars. En septembre, la ville estimait que cela coûterait au moins 25 millions de dollars. Mais Raisanen a déclaré que la facture finale était encore en cours de calcul.

« Le coût est toujours à l’étude. Nous en sommes au stade où le tunnelier a été retiré et nous sommes en mesure de commencer à rassembler des chiffres et à examiner quel sera le coût », a-t-il déclaré.

Raisanen a expliqué que la ville avait envisagé la possibilité de simplement laisser la machine de 3 millions de dollars dans le sol. Mais cela aurait nécessité une refonte complète du projet, et étant donné le nombre de services publics et autres infrastructures dans la région, cela aurait coûté encore plus cher que le sauvetage.

Il dit qu’une enquête sera menée pour déterminer comment l’erreur s’est produite, qui en est responsable et ce qui peut être fait pour éviter de telles situations à l’avenir. Il espère que le reste du projet sera terminé d’ici la fin de l’année, avec quelques travaux de restauration début 2024.

Les efforts pour sauver la machine coincée ont été compliqués par la boue et l’eau. De vastes travaux de stabilisation du sol ont été nécessaires avant que les équipes puissent y accéder en toute sécurité sous terre. (Paul Smith/CBC)

S’adressant aux journalistes avant une réunion du conseil, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, a déclaré que la ville publierait un rapport complet décrivant les résultats de l’enquête. Chow a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter le coût final, disant seulement « c’est des millions de dollars ».

« Cela a fait l’objet d’une discussion alors que nous parlions de budgétisation. Je peux vous assurer que lorsque j’ai interrogé notre directeur municipal sur le budget de fonctionnement des immobilisations, cette machine m’est restée à l’esprit », a-t-elle déclaré.

Greg Tershakowec possède un cabinet dentaire dans la région. Il a déclaré que l’année et demie de travaux visant à retirer le foreur du tunnel avait été stressante et que leur achèvement était attendu depuis longtemps.

« Bruyant, sale, il y avait toujours quelque chose qui n’allait pas. Cela a eu un impact sur ma pratique en termes d’accès… Finalement, mon immeuble a été détruit à cause d’une obstruction dans le tuyau d’assainissement », a-t-il déclaré à CBC. Toronto.

« Tout le monde est frustré parce que nous n’avons jamais obtenu un bon calendrier de la part de la ville elle-même. Cela a toujours été très vague et ne s’est jamais déroulé comme ils le prétendaient », a-t-il déclaré.

Tershakowec dit qu’il souhaite que les responsables de cette erreur soient tenus responsables.

« C’est scandaleux », a-t-il déclaré. « Qui a pris la décision d’aller de l’avant avec l’aléseuse sans tenir compte des attaches ? »

Une grue se prépare à soulever la partie arrière de la machine hors du tunnel. (Paul Smith/CBC)

Paul Doyle, qui vit dans la région, a déclaré que c’était un soulagement de voir la machine finalement retirée.

« Il était temps, mais je comprends que c’était une chose très compliquée », a-t-il déclaré. « Cela a pris du temps et une somme d’argent extraordinairement importante. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du fait que les contribuables payaient la facture de cette erreur coûteuse, Doyle a fait une pause, puis a soupiré.

« Quoi de neuf? » il a répondu.