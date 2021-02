L’Organisation mondiale de la santé a averti aujourd’hui six pays d’être prêts pour les cas d’Ebola après de nouvelles flambées en Guinée et en République démocratique du Congo.

L’alerte intervient après que le virus ait tué au moins cinq personnes en Guinée et que les responsables de la santé se soient précipités pour l’empêcher de se propager davantage.

La Guinée a officiellement déclaré dimanche qu’elle faisait face à une épidémie d’Ebola, une semaine après que la RDC a signalé une résurgence du virus dans ce pays.

Les six pays mis en alerte aujourd’hui sont les voisins immédiats de la Guinée, dont la Sierra Leone et le Libéria, qui ont tant souffert lors d’une précédente épidémie majeure.

Les autres sont le Mali, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

« Nous avons déjà alerté les six pays autour, y compris bien sûr la Sierra Leone et le Libéria, et ils avancent très vite pour se préparer et être prêts et pour rechercher toute infection potentielle », a déclaré Margaret Harris de l’OMS lors d’un briefing à Genève.

Harris a ajouté que les autorités sanitaires avaient identifié près de 300 contacts dans l’épidémie au Congo et environ 109 en Guinée.

Le séquençage génétique des échantillons de virus Ebola est en cours pour en savoir plus sur les origines des nouvelles flambées et identifier les souches.

« Nous ne savons pas si cela est dû au fait qu’Ebola persiste dans la population humaine ou si elle se déplace simplement à nouveau de la population animale, mais le séquençage génétique en cours aidera avec cette information », a-t-elle ajouté.

Le virus Ebola a fait plus de 11300 morts en Afrique de l’Ouest lorsqu’il a balayé la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria lors de la pire épidémie de 2013-2016.

Trois nouvelles victimes en Guinée sont tombées malades de diarrhée, de vomissements et de saignements, puis sont décédées après avoir assisté à l’enterrement d’une infirmière le 1er février.

On ne sait pas si la femme était également décédée d’Ebola.

Elle a travaillé dans un centre de santé à Goueké près de la ville sud-est de Nzérékoré – près des frontières avec le Libéria et la Côte d’Ivoire.

Aujourd’hui, les autorités guinéennes ont déclaré que le bilan était désormais de cinq morts et qu’il y avait dix cas suspects en isolement.

Le ministère de la Santé a déclaré avoir identifié 115 contacts des cas connus à Nzérékore et dix dans la capitale Conakry depuis la confirmation de l’épidémie dimanche.

QU’EST-CE QUE EBOLA? La maladie à virus Ebola – anciennement appelée fièvre hémorragique Ebola – est une infection virale qui survient chez les humains et les primates. Le virus fait partie de la famille des Filoviridae, qui comprend également le virus de Marburg. Il a été détecté pour la première fois dans des régions proches du fleuve Ebola, qui a donné son nom à la maladie. À ce jour, les scientifiques ont identifié cinq souches d’Ebola – dont quatre sont connues pour provoquer des maladies chez l’homme. On pense que le réservoir naturel – ou l’hôte du virus – est la chauve-souris fruitière. Les primates non humains sont un hôte secondaire et, comme les humains, développent des symptômes mortels, il est donc peu probable qu’ils en soient le réservoir. Malgré l’épidémie qui a balayé l’Afrique de l’Ouest à partir de 2013, les scientifiques classent Ebola comme un virus qui a un taux d’infection relativement faible. Au cours de cette épidémie, la plus récente et la plus répandue, un patient Ebola transmettait généralement la maladie à deux autres personnes. Cela est comparé à une maladie comme la rougeole où un cas peut souvent conduire à 18 nouvelles infections.

Les vaccins seront acheminés dans la zone touchée dès que possible, a déclaré hier le ministre guinéen de la Santé, Rémy Lamah.

Il a déclaré que la nation était bien mieux préparée que lorsque le virus a ravagé la population il y a près de huit ans.

«En 2013, il nous a fallu des mois pour comprendre que nous étions confrontés à une épidémie d’Ebola, alors que cette fois, en moins de quatre jours, nous avons pu faire des analyses et avoir les résultats», a-t-il déclaré.

«Nos équipes médicales sont formées et chevronnées. Nous avons les moyens de vaincre rapidement cette maladie.

Les voisins de la Côte d’Ivoire, du Mali et de la Sierra Leone ont déclaré lundi qu’ils avaient lancé des plans pour arrêter toute propagation potentielle et renforcer les contrôles aux frontières.

Ils craignent que des épidémies ne paralysent leurs systèmes de santé sous-financés qui luttent déjà pour faire face à la pandémie de coronavirus.

Pendant ce temps, le Congo a signalé qu’au moins une femme était décédée parmi trois nouveaux cas d’Ebola ce mois-ci dans la province orientale du Nord-Kivu.

La deuxième épidémie connue la plus meurtrière a été déclarée l’année dernière au Congo, mais elle a enregistré une résurgence de la maladie le 7 février.

Les experts ont averti les gens d’éviter tout contact avec les corps d’amis et de parents, ce qui est l’un des principaux moyens de propagation du virus.

Dans les communautés africaines, il est de coutume que les parents et les voisins aident à laver le corps avant un enterrement.

Mais les corps de ceux qui meurent d’Ebola sont particulièrement infectieux et peuvent incuber le virus jusqu’à trois semaines.