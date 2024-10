L’ALCS n’est pas terminé. Mais les Gardiens ont tout essayé pour égaliser les choses – et n’ont toujours pas réussi.

NEW YORK — S’il semble que cette série de championnats de la Ligue américaine soit déjà terminée, eh bien, c’est injuste à la fois pour les Guardians de Cleveland et pour l’histoire. Mais les Guardians et leur manager, Stephen Vogt, ont abordé le deuxième match de mardi avec l’urgence et l’agressivité dignes de la scène – et semblaient toujours inaptes à le partager avec les Yankees de New York, qui ont remporté une victoire de 6-3 et un doublé. leader de la série Games-to-Noe.

Ne vous y trompez pas : les Gardiens méritent d’être ici. Ils ont remporté 92 matchs cette saison, soit seulement deux de moins que les Yankees et une séquence de succès largement sous-estimée. Saviez-vous qu’au cours des douze dernières saisons, seuls les Yankees et les Dodgers de Los Angeles ont remporté plus de victoires que Cleveland ? Et ces équipes, vous l’avez peut-être entendu, dépensent un peu plus d’argent.

Mais si les Gardiens ne peuvent pas gagner un match comme celui-ci, ils doivent se demander, au fond, quand ils parviendront un jour à percer.

Considérer:

— Ils ont marqué neuf de leurs 15 dernières apparitions au marbre contre l’as des Yankees, Gerrit Cole. Le barrage de simples et de buts sur balles a poursuivi Cole en cinquième manche, mais n’a produit que deux points.

— Les Yankees ont trébuché sur deux retraits sur les buts en sixième — « C’est ce qu’ils font », John Sterling noté à la radio« gérez les bases comme des ivrognes ! » – mais il a quand même marqué un point sur un pompon du voltigeur droit des Guardians Will Brennan. C’était la deuxième erreur de Cleveland, après que l’arrêt-court Brayan Rocchio ait échappé à un point pour marquer un point dans le premier.

— Les Gardiens ont utilisé leur meilleur partant, Tanner Bibee, et tous leurs meilleurs releveurs ont eu deux jours de repos. Mais les Yankees ont réussi six points tout en frappant 11 coups sûrs, dont cinq pour des buts supplémentaires, et Cleveland n’a toujours pas trouvé d’avance à protéger pour sa star la plus proche, Emmanuel Clase.

— José Ramírez, le joueur de troisième but central des Guardians, a décoché un circuit pour percer le plus proche soudainement intouchable des Yankees, Luke Weaver. Mais ce n’était pas le bon moment pour le premier coup sûr de Ramírez dans la série ; il avait auparavant laissé cinq coureurs sur les buts.

José Ramírez décoche un tir en solo à la 9e #ALCS pic.twitter.com/PHtk76QPUT – MLB (@MLB) 16 octobre 2024

« Nous n’avons pas joué au baseball à Cleveland aujourd’hui », a déclaré le voltigeur Steven Kwan. « Nous avons commis quelques erreurs. Nous sommes évidemment fiers de notre défense. Donc si nous voulons gagner quelques matchs, nous devrons jouer à Guard Ball.

Kwan a dit par là qu’il voulait dire « le baseball fondamental : réaliser les jeux que nous sommes censés faire, frapper avec des coureurs en position de but, faire passer le gars. Juste des choses fondamentales pour pouvoir jouer au jeu. »

Il est paresseux de dire que le moment semblait trop grand pour les Guardians, qui possèdent la plus jeune équipe de baseball pour la quatrième année consécutive, selon le directeur général Mike Chernoff. Il s’agit d’une équipe qui a perdu son as, Shane Bieber, sur blessure après deux départs ; a perdu la tête de sa division en août et s’est ressaisi pour terminer 17-10 ; et a perdu deux de ses trois premiers matchs éliminatoires contre Detroit, mais s’est rétabli avec deux retours émouvants.

« J’ai l’impression que toute l’année, nous avons vraiment fait ça », a déclaré Bibee. « J’ai l’impression qu’au début de l’année, aux yeux de beaucoup de gens, nous n’étions pas censés être ici. Mais nous avons toujours su que nous étions censés être ici. Et nous le pensons toujours. Cela ne change donc pas simplement parce que nous avons perdu deux matchs. Il y a une raison pour laquelle c’est une série de sept matchs.

C’est vrai, mais il faut reconnaître à Vogt – un manager débutant – d’avoir abordé mardi avec une mentalité de victoire incontournable. Il s’est rendu sur son banc limité lors de la deuxième manche du troisième match à Détroit, et cela n’a pas fonctionné à ce moment-là. Mais cela n’a pas empêché Vogt de jouer à nouveau cette fois-ci, utilisant David Fry pour frapper pour Bo Naylor avec les buts chargés en quatrième.

Fry est sorti sur le premier lancer, et parce qu’une blessure au coude l’empêche d’attraper, Austin Hedges a dû remplacer Naylor. Naturellement, lorsque les Gardiens ont de nouveau chargé les buts au cinquième, ce sont Hedges – un solide frappeur défensif mais historiquement médiocre – qui a retiré sur des prises pour mettre fin à la manche.

« C’était le moment le plus puissant du match, bases chargées, un retrait », a déclaré Vogt, expliquant la décision d’utiliser Fry en quatrième. «Nous voulons tenter notre chance avec David. Gerrit Cole, un très bon lanceur, a fait un bon lancer sur David et a obtenu le pop up. Austin a été une grande partie de notre équipe. Nous voulions tenter notre chance là-bas. Nous sentions que c’était notre plus grande opportunité à ce moment-là. Vous ne savez pas quand vous allez affronter trois gars contre quelqu’un comme Gerrit Cole.

«C’est qui nous sommes. Nous prenons des risques quand nous le faisons. C’est juste dommage que nous n’ayons pas réussi à obtenir un gros succès.

C’est ça le baseball en séries éliminatoires : soyez qui vous êtes, mais en plus audacieux. C’est la même raison pour laquelle Vogt a intentionnellement marché Juan Soto pour charger les buts d’Aaron Judge avec un retrait en deuxième manche – puis a éliminé Bibee après 11 frappeurs, le moins qu’il ait jamais affronté au cours de ses 59 départs en carrière.

Les Guardians possèdent le meilleur enclos des majors – et vous ne pouvez pas perdre sans déployer votre plus grande force. Cade Smith a donc remplacé Bibee, a obligé Judge à un sacrifice fly et a retiré les cinq frappeurs qu’il a affrontés.

« Nous ne sommes pas allés au stylo aussi tôt que ce soir, mais les enjeux étant plus élevés, à ce moment-là, nous essayons d’arrêter le match et d’arrêter leur élan », a déclaré l’entraîneur des lanceurs Carl Willis. « Vous ne pouvez pas laisser le jeu vous échapper. Vous ne pouvez tout simplement pas. Parce que si tu le fais, tu n’auras pas besoin de Cade plus tard. Et même si vous pouvez retourner le script et tout d’un coup vous vous dites : « Oh bon sang, nous avons utilisé Cade dans le quatrième » – mais nous avons quand même confiance dans les autres gars, et vous devez en arriver à ce point. Vous ne pouvez pas simplement compter sur votre réussite. »

Le prédécesseur de Vogt à Cleveland, Terry Francona, a une philosophie sur les changements de direction : « Si je ne peux pas expliquer cela, a-t-il dit, c’est faux. En d’autres termes, si un manager dispose d’une option qui donne à l’équipe une meilleure chance de gagner, il n’a vraiment pas le choix. Prends-le.

Le mouvement Fry s’est retourné contre lui. Les mouvements Soto et Smith ont essentiellement fonctionné. De toute façon, les Gardiens ne gagneront pas cette série en étant passifs. Vogt le comprend.

Et aussi sombre que la situation semble pour Cleveland, elle semble également désespérée pour d’autres équipes. En octobre dernier, les Phillies de Philadelphie ont facilement remporté les deux premiers matchs du NLCS à domicile contre les Diamondbacks de l’Arizona, sixième tête de série. Mais lorsque la série s’est déplacée vers l’Arizona, les Diamondbacks ont ajusté leur stratégie de lancer, ont rapidement égalisé la série et l’ont remportée en sept points.

Willis, un releveur des Twins du Minnesota en 1991, était également présent. Lors des World Series classiques de cette année-là, les Twins ont remporté les deux premiers à domicile, mais ont ensuite perdu les trois à Atlanta avant de récupérer pour remporter la couronne.

« Nous rentrons chez nous et nous avons l’un des meilleurs bilans des ligues majeures à domicile », a déclaré Willis. « Cela peut tourner en un rien de temps, et ils le savent aussi. »

C’est possible – et pour les Gardiens, c’est obligatoire.

(Photo du haut de Tanner Bibee sortant du match 2 de l’ALCS : Dustin Satloff/MLB Photos via Getty Images)