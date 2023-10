L’alcoolémie du conducteur triple la limite légale lors d’un accident mortel – Shaw Local

MORRISON – Un homme de Milledgeville qui a percuté presque de plein fouet une voiture, entraînant la mort du conducteur 3 jours plus tard, avait un taux d’alcool dans le sang près de trois fois la limite légale – ou plus – a témoigné lundi un enquêteur.

Douglas M. Strehlow, 44 ans, se dirigeait vers le sud sur la route nationale 40, juste au nord de Fulfs Road, vers 2 h 40 du matin le 19 août, lorsque sa camionnette Chevrolet Silverado a traversé la ligne médiane et est entrée en collision avec une Chevrolet Cavalier en direction nord conduite par Summer D. Harmon, 40 ans. .

Harmon est décédé le 22 août dans un hôpital du Wisconsin des suites d’un traumatisme contondant.

« C’était de ma faute. Tout était de ma faute », a déclaré Strehlow, marmonnant et bancal, au député du comté de Whiteside, Nick Woodhurst, le premier officier sur les lieux.

C’est selon le sergent, reconstructeur de la circulation du shérif du comté de Whiteside. Kris Schmidt, qui a témoigné lundi après-midi à l’audience préliminaire de Strehlow, au cours de laquelle les témoignages sont présentés pour déterminer s’il existe une raison probable d’accuser une personne d’un crime.

Le juge associé Gregory G. Chickris, basé dans le comté de Rock Island, qui remplaçait le juge William S. McNeal, a statué que c’était le cas.

Strehlow a été arrêté le 2 juin et inculpé de deux chefs d’accusation de conduite en état d’ébriété aggravée entraînant la mort, passibles de 3 à 7 ans de prison. Il est incarcéré dans la prison du comté de Whiteside sous caution de 500 000 $ et tiendra une conférence préalable au procès le 24 juillet. Il est représenté par le défenseur public du comté de Whiteside, James Heuerman.

Selon Schmidt, qui a analysé les boîtes noires des deux véhicules ainsi que les preuves présentes sur les lieux :

Strehlow se dirigeait vers le sud, à environ 45 mph, lorsque son pick-up a dérivé sur la ligne médiane près de l’ancienne station de radio et a heurté la voiture de Harmon en direction nord, pas tout à fait de plein fouet. Environ une seconde et demie avant l’impact, il a freiné, mais pas fort.

Il portait sa ceinture de sécurité et son airbag s’est déployé.

Harmon, qui livrait des journaux pour Sauk Valley Media, entre autres, était en route pour livrer les éditions SV Weekend. Cinq secondes avant l’impact, elle roulait à 64 mph ; elle a freiné brusquement et 2 secondes plus tard, elle était tombée à 43 mph.

Elle ne portait pas de ceinture de sécurité.

L’impact, a déclaré Schmidt, a été « étendu ».

Strehlow a consenti à une prise de sang sur les lieux, et son sang a également été prélevé au centre médical CGH. Le laboratoire de la police de l’État de l’Illinois a fixé le premier taux d’alcoolémie à 0,229 ; la limite légale est de 0,08. Le résultat de la deuxième prise de sang était de 0,270.

Strehlow, qui n’était pas stable sur ses pieds, a dit à Woodhurst qu’il venait et qu’il allait à Milledgeville.

Il a dit à Schmidt, qui a été appelé sur les lieux, qu’il avait fait quelques courses ce jour-là, qu’il avait pris une bière au Warner’s MVP Lounge à Sterling, une autre au Long Shot, un ancien bar de Rock Falls, puis qu’il avait assisté au Jamboree annuel du village de Milledgeville, où il Nous avons dîné vers 19h30, puis avons pris cinq Miller Lites.

La morphine et d’autres médicaments, a-t-il dit, l’ont rendu « fou » et il n’avait aucun souvenir de l’accident.

Selon une poursuite pour mort injustifiée déposée par le père d’Harmon, Ernest F. Anderson de Rock Falls, exécuteur testamentaire de sa succession, Strehlow buvait également tard dans la nuit du 18 et tôt le matin du 19 dans deux bars de Milledgeville.

La poursuite, déposée le 1er juin, nomme Strehlow, Jeff L. Lancaster, propriétaire de The Other Bar, 306 N. Main Ave., Curt D. Eubanks, propriétaire de The Mill Wheel Tavern, 337 N. Main Ave., et The Mill. Roue Taverne LLC. Il demande un procès devant jury et des dommages-intérêts supérieurs à 50 000 $.

Les propriétaires du bar et la société à responsabilité limitée d’Eubanks sont poursuivis en vertu de la Dram Shop Act de l’Illinois, qui donne aux gens le droit de poursuivre en justice toute personne qui vend ou donne de l’alcool à une personne, provoquant ou contribuant à son ivresse, si cette personne la blesse. ou tue quelqu’un.

Une conférence de gestion de cas est prévue pour le 1er octobre.