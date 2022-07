L’alcool pourrait être le dernier recours dans un contexte d’inflation élevée, selon la chancelière autrichienne

Les Européens pourraient avoir peu d’options si Bruxelles ne parvient pas à contenir l’inflation, a déclaré Karl Nehammer

L’UE est confrontée à une “ennemi” sous la forme de “absurdement élevé” les coûts de l’énergie et l’inflation, a déclaré le chancelier autrichien Karl Nehammer lors d’une réunion du parti conservateur OVP dans le Land du Tyrol la semaine dernière. Cependant, si les dirigeants du bloc ne parviennent pas à relever ces défis, a-t-il déclaré, les Européens pourraient se retrouver avec peu d’options pour les aider à surmonter leurs difficultés – à part l’alcool et la drogue.

L’UE doit prendre des mesures pour lutter contre les hausses de prix et les coûts de l’énergie « de manière à ne pas faire monter l’inflation, mais à essayer de la contenir collectivement », a déclaré samedi le chancelier à ses collègues membres du parti, ajoutant qu’il était “tout sauf facile”

Cependant, les dirigeants de l’UE ne peuvent pas simplement laisser les choses telles qu’elles sont, a averti Nehammer. “Si on continue comme ça, vous n’aurez plus que deux options après : l’alcool ou les psychotropes.” Il a ajouté que “L’alcool est fondamentalement OK. Mais… l’essentiel est que vous portiez un toast quand vous vous sentez bien.

Lire la suite Le vice-chancelier allemand réduit “encore” le temps de douche

Ses paroles étaient destinées à plaisanter, mais sont en grande partie tombées à plat avec les politiciens et le public. de Nehammer « remarques désinvoltes » ne fait que démontrer le “échec complet” de son gouvernement et le fait qu’il est “submergé” avec les difficultés auxquelles il est confronté, a déclaré Michael Schnedlitz, député autrichien et secrétaire général du Parti de la liberté (FPO) de droite, qualifiant Nehammer de “mauvais choix” à la chancellerie et exigeant des élections anticipées.

Le social-démocrate Franz Schnabl, qui est le deuxième chef adjoint du Land de Basse-Autriche, ont pris sur les réseaux sociaux pour décrier ce qu’il a appelé “la dépravation” de l’ÖVP. Il a appelé les blagues de Nehammer “insupportable” dans une situation où “une partie importante de la nation glisse dans la pauvreté.”

De nombreux Autrichiens ordinaires semblent critiquer le chancelier. Une femme a dit sur Twitter qu’elle “était à court de mots” sur les commentaires de Nehammer, et une autre personne appelé son choix de mots “Kafkaïen”.

Le bureau du chancelier a cherché à arranger les choses en disant au Kronen Zeitung autrichien que Nehammer essayait seulement de « transmettre la confiance » avec sa blague, même si elle était formulée de façon désinvolte. L’explication a été moquée par certains sur les réseaux sociaux. « Si vous vous retrouvez dans un trou, arrêtez de creuser. Quand vous arrêtez de creuser, vous êtes toujours dans un trou », a tweeté le célèbre skieur et militant politique Nicola Werdenigg.

1. Si vous vous trouvez dans un trou, arrêtez de creuser.

2. Lorsque vous arrêtez de creuser, vous êtes toujours dans un trou. La loi des trous comme service amical pour 🇦🇹 Bundeskanzleramt#Nehammer — Nicola Werdenigg (@NicolaWerdenigg) 9 juillet 2022

Ces développements surviennent alors que l’Europe est témoin de la flambée des prix de l’énergie et de l’inflation causée en partie par l’impasse avec la Russie au sujet de son opération militaire en Ukraine. L’UE a imposé des sanctions radicales à Moscou, ciblant en particulier les exportations de charbon et de pétrole, tout en cherchant des alternatives aux importations d’énergie en provenance de Russie.