L’alcool modifie le fonctionnement des gènes de votre cerveau. Les changer peut combattre la dépendance. : Alerte Science

Beaucoup de gens sont connectés à rechercher et répondre aux récompenses. Votre cerveau interprète la nourriture comme une récompense lorsque vous avez faim et l’eau comme une récompense lorsque vous avez soif.

Mais les substances addictives comme l’alcool et les drogues peuvent submerger les voies naturelles de récompense dans votre cerveau, entraînant des fringales intolérables et une réduction du contrôle des impulsions.

Une idée fausse très répandue est que la dépendance est le résultat d’une faible volonté. Mais une explosion de connaissances et de technologies dans le domaine de génétique moléculaire a radicalement changé notre compréhension fondamentale de la dépendance au cours de la dernière décennie. Le consensus général parmi les scientifiques et les professionnels de la santé est qu’il existe un base neurobiologique et génétique solide pour la dépendance.

Comme un neurogénéticien comportemental diriger une équipe en étudiant les mécanismes moléculaires de la dépendance, j’associe les neurosciences à la génétique pour comprendre comment l’alcool et les drogues influencent le cerveau.

Au cours de la dernière décennie, j’ai constaté des changements dans notre compréhension des mécanismes moléculaires de la dépendance, en grande partie grâce à une meilleure compréhension de la manière dont les gènes sont régulés de manière dynamique dans le cerveau. De nouvelles façons de réfléchir à la façon dont se forment les dépendances peuvent potentiellement changer la façon dont nous abordons le traitement.

L’alcool et les drogues affectent l’activité des gènes du cerveau

Chacune de vos cellules cérébrales possède votre code génétique stocké dans de longs brins d’ADN. Pour que tout cet ADN rentre dans une cellule, il doit être bien emballé. Ceci est réalisé en enroulant l’ADN autour de « bobines » de protéines. appelées histones. Les zones où l’ADN est déroulé contiennent des gènes actifs codant pour des protéines qui remplissent des fonctions importantes au sein de la cellule.

Lorsque l’activité des gènes change, les protéines produites par vos cellules changent également. De tels changements peuvent aller d’une simple connexion neuronale dans votre cerveau à votre comportement.

Cette chorégraphie génétique suggère que même si vos gènes affectent le développement de votre cerveau, quels gènes sont activés ou désactivés lorsque vous apprenez de nouvelles choses, il est dynamique et s’adapte à vos besoins quotidiens.

Des données récentes provenant de modèles animaux suggèrent que l’alcool et les drogues influencent directement changements dans l’expression des gènes dans les zones du cerveau qui aident à piloter la mémoire et à récompenser les réponses.

Il y a plusieurs façons les substances addictives peuvent modifier l’expression des gènes. Ils peuvent modifier les protéines qui se lient à l’ADN pour activer ou désactiver les gènes et quels segments d’ADN sont déroulés. Ils peuvent modifier le processus de lecture et de traduction de l’ADN en protéines, ainsi que modifier les protéines qui déterminent la manière dont les cellules utilisent l’énergie pour fonctionner.

Par exemple, l’alcool peut provoquer l’expression d’une forme alternative d’un gène dans les circuits de la mémoire. dans les mouches et les gens, entraînant des modifications des récepteurs de la dopamine et des facteurs de transcription impliqués dans la signalisation de la récompense et la fonction neuronale. De même, la cocaïne peut provoquer l’expression d’une forme alternative d’un gène dans le centres de récompense de sourisles amenant à rechercher davantage de cocaïne.

On ne sait pas exactement comment ces médicaments provoquent des changements dans la régulation génétique. Cependant, un lien direct entre la consommation d’alcool et les modifications de l’expression des gènes chez la souris fournit un indice.

Un sous-produit de la dégradation de l’alcool dans le foie, appelé acétate, peut traverser la barrière hémato-encéphalique et dérouler l’ADN des histones dans les circuits de mémoire de la souris.

L’alcool, la nicotine, la cocaïne et les opioïdes activent également d’importantes voies de signalisation qui sont régulateurs centraux du métabolisme. Cela suggère qu’ils peuvent également affecter de nombreux aspects de la fonction neuronale et, par conséquent, affecter les gènes exprimés.

Modification de l’activité des gènes cérébraux avec le mode de vie

La façon dont les substances addictives modifient la fonction cellulaire est complexe. La version d’un gène avec lequel vous êtes né peut être modifiée de nombreuses manières avant de devenir une protéine fonctionnelle, notamment par l’exposition à l’alcool et aux drogues.

Plutôt que de décourager les chercheurs, cette complexité est stimulante car elle prouve que les changements dans l’expression des gènes dans votre cerveau ne sont pas permanents. Ils peuvent également être modifiés par les médicaments et les choix de mode de vie.

De nombreux médicaments couramment prescrits pour les troubles de santé mentale affectent également l’expression des gènes. Antidépresseurs et stabilisateurs de l’humeur peut changer la façon dont l’ADN est modifié et quels gènes sont exprimés. Par exemple, un médicament couramment prescrit contre la dépression, appelé escitalopram, affecte la façon dont l’ADN est étroitement enroulé et peut modifier l’expression de gènes importants pour la plasticité cérébrale.

En plus, Thérapies basées sur l’ARNm peut spécifiquement modifier les gènes exprimés pour traiter des maladies comme le cancer. À l’avenir, nous pourrions découvrir des thérapies similaires pour les troubles liés à l’alcool et aux substances.

Ces traitements pourraient potentiellement cibler des voies de signalisation liées à la dépendancemodifiant le fonctionnement des circuits cérébraux et la manière dont l’alcool et les drogues les affectent.

Les choix de mode de vie peuvent également affecter l’expression des gènes dans votre cerveau, même si les chercheurs ne savent pas encore s’ils peuvent modifier les changements induits par les substances addictives.

Comme l’alcool et les drogues, changements alimentaires peut affecter l’expression des gènes de plusieurs manières. Chez les mouches, un régime riche en sucre peut reprogrammer la capacité de goûter la douceur en exploitant un réseau d’expression génique impliqué dans le développement.

Intensif méditationmême après seulement un jour, peut également affecter la régulation des gènes dans votre cerveau par des mécanismes similaires. Assister à un retraite de méditation d’un mois réduit l’expression des gènes qui affectent l’inflammation, et les méditants expérimentés peuvent réduire les gènes inflammatoires après seulement une journée de médiation intensive.

Des travaux sur des modèles animaux ont également montré que l’exercice modifie l’expression des gènes en modifiant à la fois histones et le étiquettes moléculaires directement attaché à l’ADN.

Cela augmente l’activité de gènes importants pour l’activité et la plasticité des neurones, confortant l’idée selon laquelle l’exercice améliore l’apprentissage et la mémoire et peut diminuer le risque de démence.

Depuis Janvier sec et au-delà, de nombreux facteurs peuvent avoir des effets profonds sur la biologie de votre cerveau. Prendre des mesures pour réduire la consommation d’alcool et de drogues et adopter des modes de vie sains peut aider à stabiliser et apporter des bénéfices durables pour votre santé physique et mentale.

Karla Kaunprofesseur agrégé de neurosciences, Université Brown

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.