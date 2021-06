L’alcool est tombé dans tous les pays européens pendant le verrouillage, mais il a explosé en Grande-Bretagne

BOOZING est tombé dans tous les pays européens pendant le verrouillage – mais il a explosé en Grande-Bretagne.

La baisse de la consommation d’alcool a été signalée dans 19 des 21 pays couverts par les dernières recherches.

L’alcool a chuté dans tous les pays européens pendant le verrouillage – mais il a explosé en Grande-Bretagne Crédit : Alamy

Il n’a augmenté qu’en Grande-Bretagne et est resté stable en Irlande.

Les baisses moyennes les plus importantes ont été enregistrées en Albanie, en Finlande, en Grèce, en Italie, en Slovaquie et en Espagne.

Les chercheurs ont écrit : « De tous les pays examinés dans notre projet, seul le Royaume-Uni a signalé une augmentation moyenne significative de la consommation d’alcool.

La plupart des réductions d’alcool ont été motivées par une diminution des consommations excessives d’alcool sociales au milieu des règles de Covid.

Les augmentations au Royaume-Uni ont été principalement dues à des soucis d’argent.

Ceux qui souffrent de problèmes d’argent étaient les plus susceptibles de boire plus, tandis que ceux à revenu élevé étaient les plus susceptibles de réduire leur consommation d’alcool.

La recherche, publiée dans la revue scientifique Addiction, était basée sur une enquête menée auprès de 32 000 personnes à travers l’Europe d’avril à juillet 2020. On leur a demandé combien elles buvaient et à quelle fréquence.

Des données distinctes montrent qu’un nombre record de Britanniques se sont saoulés à mort l’année dernière, avec 7 423 décès liés à l’alcool en Angleterre et au Pays de Galles, soit une augmentation de près de 20% depuis 2019.