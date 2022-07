L’alcool dopé dans l’ouest de l’Inde cause plus de 20 décès, tandis qu’au moins 30 autres tombent malades | Nouvelles du monde

Quelque 21 personnes sont mortes en Inde après avoir bu de l’alcool dopé, ont indiqué des responsables.

Les décès sont survenus dans les districts d’Ahmedabad et de Botad, dans l’État du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, selon un haut responsable du gouvernement, Mukesh Parmar, où la fabrication, la vente et la consommation d’alcool sont strictement interdites.

30 autres personnes sont tombées malades dans le cadre du même incident.

Press Trust of India a déclaré que la police de la région avait arrêté des personnes qui, selon elle, étaient des contrebandiers impliqués dans la vente de l’alcool dopé.

L’inspecteur général de la police locale, Ashok Yada, a déclaré au Times of India : “Une équipe du laboratoire médico-légal et des médecins enquêtent sur la teneur en alcool. Nous ne pouvons confirmer la cause du décès qu’après avoir obtenu le… rapport d’autopsie.”

Il a ajouté que la police faisait maintenant des descentes dans les débits de boissons locaux.

Les personnes qui meurent après avoir bu de l’alcool brassé illégalement sont monnaie courante en Inde, où il est souvent mélangé à des produits chimiques tels que des pesticides et vendu à bas prix.

C’est une industrie très rentable en Inde, car les contrebandiers ne paient pas d’impôts et transfèrent d’énormes volumes de leurs produits aux plus pauvres de la société.

Au moins 120 personnes sont mortes en 2020 après avoir bu de l’alcool contaminé dans l’État du Pendjab, dans le nord du pays.