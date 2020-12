L’alcoolisme est la forme la plus grave d’abus d’alcool et implique l’incapacité de gérer les habitudes de consommation d’alcool.

Il est organisé en trois catégories: léger, modéré et sévère. Chaque catégorie présente divers symptômes et peut provoquer des effets secondaires nocifs.

S’il n’est pas traité, tout type d’abus d’alcool peut devenir incontrôlable.

Les personnes aux prises avec l’alcoolisme ont souvent l’impression de ne pas pouvoir fonctionner normalement sans alcool.

Cela peut conduire à un large éventail de problèmes et avoir un impact sur les objectifs professionnels, les problèmes personnels, les relations et la santé en général.

Parfois, les signes avant-coureurs de l’abus d’alcool sont très visibles. D’autres fois, ils peuvent mettre plus de temps à faire surface.

Lorsque la dépendance à l’alcool est découverte à ses débuts, les chances d’une guérison réussie augmentent considérablement.

Les signes courants d’alcoolisme comprennent:

Être incapable de contrôler sa consommation d’alcool

Envie d’alcool quand vous ne buvez pas

Mettre l’alcool au-dessus des responsabilités personnelles

Ressentir le besoin de continuer à boire plus

Dépenser beaucoup d’argent en alcool

Se comporter différemment après avoir bu

Les effets à court terme de l’abus d’alcool peuvent être tout aussi dangereux que les effets à long terme.

Par exemple, boire peut avoir un impact sur votre temps de réaction, vous obligeant à avoir des réflexes et une coordination lents.

C’est pourquoi l’alcool au volant est extrêmement dangereux. Prendre le volant d’une voiture peut altérer votre perception de la vitesse et de la distance, vous mettant ainsi vous-même et les autres en danger.

Plusieurs effets à court terme de l’abus d’alcool peuvent produire:

Temps de réaction lent

Mauvais réflexes

Réduit l’activité cérébrale

Réduction des inhibitions

Vision trouble

Difficulté à respirer

Agitation

De plus, consommer trop d’alcool peut affecter votre santé à long terme. Certains effets secondaires peuvent rester dormants pendant des années avant de faire surface.

Pour cette raison, des soins médicaux professionnels sont nécessaires pour un diagnostic et un traitement appropriés.

Problèmes de santé à long terme causés par l’alcool:

Défauts cérébraux

Maladie du foie

Complications du diabète

Problèmes cardiaques

Risque accru de cancer

Dommages à la vision

Perte osseuse

Traitement de l’alcoolisme

Il existe différentes formes de traitement disponibles en fonction de la fréquence et de la gravité de l’abus d’alcool.

La guérison de la dépendance à l’alcool est un processus qui se poursuit longtemps après la réadaptation.

Il faut un engagement à pratiquer et à appliquer les techniques que vous apprenez en réadaptation, en counseling, en groupes de soutien et dans d’autres types de thérapie.

Bien que chaque individu ait son propre plan de rétablissement adapté à ses besoins spécifiques, le traitement suit généralement une structure.

Le traitement de l’alcool est divisé en trois sections, comprenant:

Désintoxication

La première étape de la guérison de la dépendance à l’alcool est la désintoxication. Cette phase doit être complétée avec l’aide de professionnels de la santé en raison du risque de symptômes de sevrage graves et inconfortables. Plusieurs fois, les individus reçoivent un médicament pour aider à atténuer les effets secondaires douloureux d’un sevrage.

Réhabilitation

Il existe deux types de réadaptation qui aident à traiter l’alcoolisme: la réadaptation en milieu hospitalier et la réadaptation en ambulatoire. Les centres de réadaptation pour patients hospitalisés sont des programmes de traitement intensifs qui vous obligent à vous enregistrer dans un établissement pendant une certaine période de temps, généralement 30, 60 ou 90 jours. La réadaptation ambulatoire permet aux individus de participer à un programme de récupération tout en poursuivant leur vie quotidienne. Discutez avec votre médecin des options de traitement afin de déterminer quelle forme de récupération répondra le mieux à vos besoins.

Entretien

Le processus de récupération ne se termine pas avec la fin de la réadaptation. La sobriété à long terme nécessite une thérapie continue et peut impliquer des groupes de soutien, des conseils et d’autres ressources de rétablissement. Celles-ci vous permettront de rester sobre et de continuer sur une voie heureuse et saine pendant des mois et des années.

Source: Guide de réadaptation d’alcool