L’album solo très attendu de J-Hope de BTS fait irruption sur Internet

Le 15 juillet, J-Hope, membre de BTS, a sorti son album solo le plus attendu, Jack In The Box. La chanson titre, Arson, a conquis les cœurs et battu de nombreux records. Le chanteur-rappeur de K-pop avait précédemment sorti More de son album solo.

Jack In The Box a huit autres chansons aux côtés de MORE et Arson, il comprend Intro, Pandora’s Box, MORE, STOP, = (signe égal), Music Box: Reflection, What If…, Safety Zone, Future et Arson. J-Hope a travaillé dur pour son album, il a travaillé sur la composition, la conception, le concept et la planification de Jack In The Box.

Le chanteur a célébré la sortie et le succès de l’album. Il partage les vidéos et les photos sur les réseaux sociaux.

J-Hope est le premier membre à annoncer en solo, la deuxième entrée solo de Singer est maintenant sur Billboard Hot 100. Récemment, Billboard a partagé cette nouvelle sur Twitter et a écrit : « J-Hope’s “More” fait ses débuts au n ° 82 sur le #Hot100 de cette semaine. . C’est sa deuxième entrée en solo sur le palmarès, après “Chicken Noodle Soup” en 2019. »

J-Hope, membre du BTS, a offert à ARMY sa pré-sortie MORE (sortie le 1er juillet) avant de sortir son premier solo Jack In The Box. Après avoir reçu un immense amour de la part des fans, le chanteur a écrit une lettre à ses sympathisants, sur Weverse.

L’album complet de J-Hope sortira le 15 juillet, il a donc partagé un message avec ses fans. Selon la traduction sur Twitter, J-Hope a écrit: “Je ne sais pas comment vous l’avez peut-être écouté, mais j’ai toujours voulu vous montrer des choses plus cool. Et je pense qu’il y a toujours eu un désir immature qui a toujours pensé à des choses que je pourrais personnellement vous montrer en tant que J-Hope de BTS !!!”

Il a ajouté: “Je pense qu’aujourd’hui est le jour où je peux réaliser ces désirs … Je me sens reconnaissant, peut-être aussi désolé pour de nombreuses ARMYs du monde entier d’avoir accepté ces pensées et ces émotions ensemble !!!”

Son album Proof est en tête du classement japonais Oricon, Weekly Album Ranking. Selon le classement Oricon publié le 24 juin, l’album Proof de BTS a obtenu 546 373 points entre le 13 juin et le 19 juin et a dépassé le classement hebdomadaire des albums, selon Global Economic.

BTS ARMY est tellement fier en ce moment, J-Hope est à la mode sur les réseaux sociaux.