Un acharné Kanye Ouest Un fan transforme son bœuf avec Adidas en argent sérieux… avec son album signé « F*** ADIDAS » qui arrive aux enchères.

Moments dans le temps met sur le marché l’album de Kanye de 2010, « My Beautiful Dark Twisted Fantasy », mais cela va vous coûter cher parce qu’ils ne proposent que des offres divertissantes au nord de 500 000 $ pour ce joyau du rap unique en son genre.

Ce qui ajoute à la valeur de l’album, c’est le moment où vous avez mis la plume sur le vinyle – filmé.

Tout s’est passé en février… quand Kanye et Bianca Censori sorti d’un hôtel parisien vers sa foule de fans, en scandant « F*** Adidas ».

KANYE WEST vient de signer un vinyle MBDTF sur lequel un fan a écrit « F*CK ADIDAS » ! Vous n’avez pas froid aux yeux avec Adidas 🔥🤣 pic.twitter.com/TyaLqo8AsO – Oui (@ye_world_) 28 février 2024

Ce soutien enragé est venu quelques jours après qu’il se soit lancé dans une tirade de mode… accusant le géant de la chaussure de « violer » son sens du style en laissant tomber les baskets Yeezy sans son approbation.

Compte tenu de sa fureur contre la marque, le chant a semblé toucher une corde sensible chez Ye, et il a encore plus excité la foule avant de saisir le vinyle du fan et de le marquer hardiment avec un marqueur noir.

Après une décennie de quête pour rencontrer son idole, le dévouement de ce fan a finalement porté ses fruits après 3 heures d’attente ce jour-là.

Il dit qu’après que le clip soit devenu viral, il a été bombardé de messages et d’offres à gauche et à droite pour le vinyle… et il a réalisé qu’il était assis sur de l’or.