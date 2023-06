L’album serbe de Samantha Ruth Prabhu est amusant

Samantha Ruth Prabhu a partagé quelques aperçus de son temps. (Crédits : Instagram)

Après « The Family Man », Samantha Ruth Prabhu s’est engagée à diriger une autre websérie en hindi, « Citadel ». On la verra partager l’écran avec Varun Dhawan dans l’émission tant attendue. La star de ‘Yashoda’ était récemment à Belgrade, en Serbie, pour le tournage du réalisateur de Raj & DK. Eh bien, la diva a décidé de rester en Serbie même après la fin du programme. Maintenant, Samantha Ruth Prabhu a partagé quelques aperçus de son séjour là-bas.

Les journaux de Belgrade de Samantha Ruth Prabhu

Samantha Ruth Prabhu a publié une série de photos et de vidéos sur Instagram, donnant aux fans un aperçu de son voyage à Belgrade. Sur la photo, on peut la voir tenir adorablement un chaton noir, enroulé autour de ses bras. Pendant ce temps, la deuxième photo montre Raj & DK et Himank Duvurru souriant à la caméra. Ensuite, Samantha Ruth Prabhu a partagé des vidéos de l’art de l’argile nommé La déesse aux cheveux roux et des gens des rues de Belgrade.

La star de « Super Deluxe » a également posté une photo en train de boire une boisson chaude pendant que ses amis buvaient une bière. Elle peut également être vue en train de lire le menu du restaurant. Dernier point, mais non des moindres, le message comprenait en outre un clip où l’étourdissant peut être vu en sérénade par un groupe de chanteurs. Eh bien, si cette mise à jour Instagram est un indice, Samantha Ruth Prabhu a profité au maximum de son séjour en Serbie.













Comment les internautes réagissent

Les fans attendent avec impatience chaque message de Samantha Ruth Prabhu et cette fois-ci également, ils ont inondé la section des commentaires de remarques telles que : « La quantité de bonheur que vous nous donnez simplement en publiant quelque chose est ce dont nous avons besoin, merci d’exister quelque part et nous rendre heureux », et « Après une semaine ou plus de pause, nous avons reçu un tas de photos pour rendre notre journée encore plus heureuse. J’espère que tu fais du bien Sam. Envoie beaucoup d’amour et de gros gros câlins.

Qu’est-ce que Samantha Ruth Prabhu prépare ensuite?

Outre « Citadel », Samantha Ruth Prabhu sera vue dans l’artiste romantique « Kushi » de Shiva Nirvana. Elle sera vue aux côtés de l’acteur ‘Liger’ Vijay Deverakonda dans son prochain. Avant cela, ils ont partagé l’espace de l’écran dans le biopic de 2018 « Mahanati ».