L’album “Renaissance” de Beyonce pourrait faire perdre à Bad Bunny la première place du palmarès Billboard

Bad Bunny est resté au sommet du palmarès des albums Billboard pendant sept semaines consécutives, mais tout devrait changer la semaine prochaine lorsque Beyoncé fera une apparition avec son dernier album “Renaissance”.

Beyoncé a sorti son septième album studio, “Renaissance” la semaine dernière en tant que première partie de sa trilogie. L’album est susceptible d’être un succès numéro un pour le chanteur.

Le premier jour de sa sortie, il y avait un total prévu de 275 000 et 315 000 ventes et flux, selon Coups quotidiens doubles. Spotify a également annoncé qu’il était devenu la sortie la plus diffusée par une artiste féminine en une seule journée cette année.

BEYONCE RÉFÉRENCE APPAREMMENT À UN INCIDENT D’ASCENSEUR AVEC JAY-Z ET SOLANGE DANS LE NOUVEL ALBUM “RENAISSANCE”

Jusqu’à présent, la plus grande ouverture de l’année s’est produite en mai lorsque Harry Styles a sorti “Harry’s House”, qui s’est vendu à 521 000 unités au cours de sa première semaine de sortie.

BEYONCE SORT UN NOUVEL ALBUM ‘RENAISSANCE’ ALORS QUE LA CHANTEUSE KELIS L’ACCUSE DE ‘VOL’ DE LA CHANSON

À l’heure actuelle, le chanteur portoricain Bad Bunny conserve sa place de numéro un pour la septième semaine consécutive avec son album “Un Verano Sin Ti”.

Les autres qui composent actuellement les dix meilleurs albums sont “Dangerous: The Double Album” de Morgan Wallen, “Harry’s House” de Harry Styles, “Seventeen 4th Album Repackage: Sector 17” de Seventeen, “I Never Liked You” de Future, “Drake’s « Honestly, Nevermind », « Special » de Lizzo, « 7220 » de Lil Durk, « Entering Heaven Alive » de Jack White et « Sour » d’Olivia Rodrigo.

Les chiffres officiels de “Renaissance” seront publiés la semaine prochaine.